Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первичка как раз с октября и парапланирует Зовите "прахожева"
Faceless написав:Отметим, что март 2020 по первичке показывает самые низкие цены в 2020-м, по вторичке самые низкие цены в 2020-м были в самом начале года, а пик цен 2020-го припадает и для вторички и для первички на конец года.
А домик показывает с точностью до наоборот. Март 2020-го = пики 2020-го
С сентября, но 2021-го Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020". В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020. Смена тренда, и начало роста курса доллара с октября - ноября 2021 и повлияло на то, что ценники первички в долл эквиваленте притормозили, т.к выставляются они в гривне, при этом там же видно, что в гривне рост продолжился, и даже в долл. экв за последний месяц первичка прибавила, несмотря на рост курса
Домик вообще, ещё легендарный Захар закидал какахами, потому он тут среди обвалишек не в почете
drevlyanin написав:От Шота Руставели и до Дружбы Народов будет со временем сплошная Серебряная Миля из новостроев. С единственной зеленой зоной в виде Центрального военного госпиталя. Хотя может и его перенесут нафик в пригород, в Ирпене есть же филиал, т.к. сильно жирный кусок земли. Как и у завода Арсенал. А помнится некоторое время назад сколько было разговоров: "в Киеве не осталось участков под стройки!"