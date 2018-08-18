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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9245924692479248

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:41

  uaprofi написав:
  Frant написав:Квартира в Києва біля метро за 20 000 дол!
Чудо квартира, з документами, з усім-усім!
Для долярчеків і любителів напівіпідвалів.
Налітай і швидше купляй!
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NIwGC.html


хорошее вложение средств.
обьява не развод?

Звідки я знаю????
Це не мій сегмент ринку.
Зателефонуйте.
Або попросіть долярчеків чи плюшкіних. Вони люблять найдешевший товар.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:44

  Faceless написав:
zРадио написав:Faceless

Первичка как раз с октября и парапланирует :mrgreen: Зовите "прахожева"

  Faceless написав:Отметим, что март 2020 по первичке показывает самые низкие цены в 2020-м, по вторичке самые низкие цены в 2020-м были в самом начале года, а пик цен 2020-го припадает и для вторички и для первички на конец года.


А домик показывает с точностью до наоборот. Март 2020-го = пики 2020-го
С сентября, но 2021-го
Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020".
В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020. Смена тренда, и начало роста курса доллара с октября - ноября 2021 и повлияло на то, что ценники первички в долл эквиваленте притормозили, т.к выставляются они в гривне, при этом там же видно, что в гривне рост продолжился, и даже в долл. экв за последний месяц первичка прибавила, несмотря на рост курса

Домик вообще, ещё легендарный Захар закидал какахами, потому он тут среди обвалишек не в почете :mrgreen:

З обвалішок, схоже, тут лише зРадіо)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:51

  BIGor написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:О нем я и написал. С октября плавно снижаемся

zРадіо, ви просто не бачите як зростання ринку нерухомості так і зростання економіки...

Ринок нерухомості не зростає, зростають ціни на ринку нерухомості.

Что новострои больше не строятся?!
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:00

  Denik написав:
  zРадио написав:О нем я и написал. С октября плавно снижаемся

zРадіо, ви просто не бачите як зростання ринку нерухомості так і зростання економіки...

ріст економіки невеликий відносно 2020, але рівень 2019 не досягнуто
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жителям новобудови на Сирці доводиться опалювати будинок дровами

https://bzh.life/ua/gorod/zhitelyam-nov ... P5IKoAcB2w
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:От Шота Руставели и до Дружбы Народов будет со временем сплошная Серебряная Миля из новостроев. С единственной зеленой зоной в виде Центрального военного госпиталя. Хотя может и его перенесут нафик в пригород, в Ирпене есть же филиал, т.к. сильно жирный кусок земли. Как и у завода Арсенал.
А помнится некоторое время назад сколько было разговоров: "в Киеве не осталось участков под стройки!"


как грицца - олды оценят)
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