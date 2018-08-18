Faceless написав:

zРадио написав: Faceless



Первичка как раз с октября и парапланирует Зовите "прахожева"



Faceless написав: Отметим, что март 2020 по первичке показывает самые низкие цены в 2020-м, по вторичке самые низкие цены в 2020-м были в самом начале года, а пик цен 2020-го припадает и для вторички и для первички на конец года. Отметим, что март 2020 по первичке показывает самые низкие цены в 2020-м, по вторичке самые низкие цены в 2020-м были в самом начале года, а пик цен 2020-го припадает и для вторички и для первички на конец года.



А домик показывает с точностью до наоборот. Март 2020-го = пики 2020-го Первичка как раз с октября и парапланируетЗовите "прахожева"А домик показывает с точностью до наоборот. Март 2020-го = пики 2020-го

С сентября, но 2021-гоНо вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020".В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020. Смена тренда, и начало роста курса доллара с октября - ноября 2021 и повлияло на то, что ценники первички в долл эквиваленте притормозили, т.к выставляются они в гривне, при этом там же видно, что в гривне рост продолжился, и даже в долл. экв за последний месяц первичка прибавила, несмотря на рост курсаДомик вообще, ещё легендарный Захар закидал какахами, потому он тут среди обвалишек не в почете