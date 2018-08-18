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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:37
kingkongovets написав:
drevlyanin написав:
Ностальжи. А какой футбол Динамо в 86 демонстрировало! Сейчас аж не верится.
я тогда как раз школу заканчивал, чернобыль тока шо бомбанул, а я готовился на даче в старых петровцах к экзаменам и смотрел там как динамо насаживало атлеко в суперкубке со счетом 3-0)
даже голы все помню)
а мимо ездили бтры и поливалки круглосуточно лили на обочины какую то мыльную смесь, шоп связать пыль, помню ту мерзкую маслянистую пленку, дикие слухи и животный ужас взрослых
мой батя там был с начала мая
У меня батя на Антонова работал и у них была база отдыха на Киевском вдх. неподалеку от Чернобыля в с. Страхолесье. Почти каждый год там отдыхали, последний раз в 85. Дивные места были тогда, а сейчас сплошное болото+ горелый лес. А летом 86 нас "приютила" база родственного авиазавода на Волге под Саратовом. Помню какой у меня шок был от первого посещения "настоящей русской деревни" по сравнению с украинскими (пошли червячков подкопать на местную ферму).
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:48
drevlyanin написав:У меня батя на Антонова работал и у них была база отдыха на Киевском вдх. неподалеку от Чернобыля в с. Страхолесье. Почти каждый год там отдыхали, последний раз в 85. Дивные места были тогда, а сейчас сплошное болото+ горелый лес. А летом 86 нас "приютила" база родственного авиазавода на Волге под Саратовом. Помню какой у меня шок был от первого посещения "настоящей русской деревни" по сравнению с украинскими (пошли червячков подкопать на местную ферму).
крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:49
drevlyanin
Что там в руЦькой дерЁвне вас потрясло?
Свиночеловеки и свинарники на каждом шагу?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:58
kingkongovets написав:
drevlyanin написав:У меня батя на Антонова работал и у них была база отдыха на Киевском вдх. неподалеку от Чернобыля в с. Страхолесье. Почти каждый год там отдыхали, последний раз в 85. Дивные места были тогда, а сейчас сплошное болото+ горелый лес. А летом 86 нас "приютила" база родственного авиазавода на Волге под Саратовом. Помню какой у меня шок был от первого посещения "настоящей русской деревни" по сравнению с украинскими (пошли червячков подкопать на местную ферму).
крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
Справа случайно не Мавроди в молодости?!
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:33
барабашов написав:drevlyanin
Что там в руЦькой дерЁвне вас потрясло?
Свиночеловеки и свинарники на каждом шагу?
Если коротко-полнейшая разруха и при этом демонстративный по@уизм местных.
У нас такое наверное и после ВО не было. Ну например идём по улице и видим дом на котором толи ветром толи от старости сорвало с крыши несколько листов жести-дырка в пару квадратов. Начинает накрапать дождик, вот-вот польёт совсем весело, а хозяева, вполне себе здоровые и не старые мужик с бабой, сидят "на крылечке" и семечки трескают. До того думал, что у нас народ с ленцой...
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:34
Мавроди 56года
Мало ли похожих евреев-сефардов
А Кинг на 2.01 в 10м классе не тянет, или "Мавроди" 1,80 почти, а он 100пудов малыш как Путя.
Странно как нееврей слева стал миллионером да и ещё по теме где на раз-два сладкие точки местные морбаны методом Геши-борбана хозяев через реестры меняют.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:44
барабашов написав:drevlyanin
Что там в руЦькой дерЁвне вас потрясло?
Свиночеловеки и свинарники на каждом шагу?
нищета... Служил в тех краях: степь и поля вокруг поселка; в поселке хаты - какие-то мазанки, по двору гуляет с 10-ок кур; ЕСЛИ где несколько (до 10-ка) овец - уже зажиточный двор считался..., ну и совсем "куркули" - это если есть верблюд. К концу мая - все уже выгорало от жары (чтобы скосить сухостой по правилам противопож. безопасности - вставали в 3 ночи и шуровали на позицию, пока роса - хотя бы что-то кое-как скосить)...
Востаннє редагувалось Миша-клиент
в Суб 08 січ, 2022 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:44
kingkongovets написав:
крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
Теперь понятно, чего вы до сих пор по няшкам "гусарите".
Кстати, точно такие же галстуки как у вас обоих где то и у меня должны еще валятся
.
п.с. Начинаются разговоры в духе: раньше и лето было теплее и зима холоднее.
п.п.с. Я в восьмом класе уже курить бросил-закончились запасы нормальных сигарет после олимпиады.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 01:15
kingkongovets написав:
крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
Симпатичным был. Девчонок наверно много в классе перепортил.
На роже написано.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 01:18
Libo написав:Девчонок
наверно много в классе перепортил.
А на лице соседнего очкарика, что не только...
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