RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9246924792489249

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:37

  kingkongovets написав:
drevlyanin написав:
Ностальжи. А какой футбол Динамо в 86 демонстрировало! Сейчас аж не верится.
я тогда как раз школу заканчивал, чернобыль тока шо бомбанул, а я готовился на даче в старых петровцах к экзаменам и смотрел там как динамо насаживало атлеко в суперкубке со счетом 3-0)
даже голы все помню)

а мимо ездили бтры и поливалки круглосуточно лили на обочины какую то мыльную смесь, шоп связать пыль, помню ту мерзкую маслянистую пленку, дикие слухи и животный ужас взрослых
мой батя там был с начала мая


У меня батя на Антонова работал и у них была база отдыха на Киевском вдх. неподалеку от Чернобыля в с. Страхолесье. Почти каждый год там отдыхали, последний раз в 85. Дивные места были тогда, а сейчас сплошное болото+ горелый лес. А летом 86 нас "приютила" база родственного авиазавода на Волге под Саратовом. Помню какой у меня шок был от первого посещения "настоящей русской деревни" по сравнению с украинскими (пошли червячков подкопать на местную ферму).
drevlyanin
 
Повідомлень: 777
З нами з: 01.04.20
Подякував: 366 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:У меня батя на Антонова работал и у них была база отдыха на Киевском вдх. неподалеку от Чернобыля в с. Страхолесье. Почти каждый год там отдыхали, последний раз в 85. Дивные места были тогда, а сейчас сплошное болото+ горелый лес. А летом 86 нас "приютила" база родственного авиазавода на Волге под Саратовом. Помню какой у меня шок был от первого посещения "настоящей русской деревни" по сравнению с украинскими (пошли червячков подкопать на местную ферму).


крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10271
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:49

drevlyanin
Что там в руЦькой дерЁвне вас потрясло?
Свиночеловеки и свинарники на каждом шагу?
барабашов
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:58

  kingkongovets написав:
drevlyanin написав:У меня батя на Антонова работал и у них была база отдыха на Киевском вдх. неподалеку от Чернобыля в с. Страхолесье. Почти каждый год там отдыхали, последний раз в 85. Дивные места были тогда, а сейчас сплошное болото+ горелый лес. А летом 86 нас "приютила" база родственного авиазавода на Волге под Саратовом. Помню какой у меня шок был от первого посещения "настоящей русской деревни" по сравнению с украинскими (пошли червячков подкопать на местную ферму).


крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
Зображення

Справа случайно не Мавроди в молодости?!
Bolt
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:33

  барабашов написав:drevlyanin
Что там в руЦькой дерЁвне вас потрясло?
Свиночеловеки и свинарники на каждом шагу?


Если коротко-полнейшая разруха и при этом демонстративный по@уизм местных.
У нас такое наверное и после ВО не было. Ну например идём по улице и видим дом на котором толи ветром толи от старости сорвало с крыши несколько листов жести-дырка в пару квадратов. Начинает накрапать дождик, вот-вот польёт совсем весело, а хозяева, вполне себе здоровые и не старые мужик с бабой, сидят "на крылечке" и семечки трескают. До того думал, что у нас народ с ленцой...
drevlyanin
 
Повідомлень: 777
З нами з: 01.04.20
Подякував: 366 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мавроди 56года
Мало ли похожих евреев-сефардов
А Кинг на 2.01 в 10м классе не тянет, или "Мавроди" 1,80 почти, а он 100пудов малыш как Путя.
Странно как нееврей слева стал миллионером да и ещё по теме где на раз-два сладкие точки местные морбаны методом Геши-борбана хозяев через реестры меняют.
барабашов
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:44

  барабашов написав:drevlyanin
Что там в руЦькой дерЁвне вас потрясло?
Свиночеловеки и свинарники на каждом шагу?


нищета... Служил в тех краях: степь и поля вокруг поселка; в поселке хаты - какие-то мазанки, по двору гуляет с 10-ок кур; ЕСЛИ где несколько (до 10-ка) овец - уже зажиточный двор считался..., ну и совсем "куркули" - это если есть верблюд. К концу мая - все уже выгорало от жары (чтобы скосить сухостой по правилам противопож. безопасности - вставали в 3 ночи и шуровали на позицию, пока роса - хотя бы что-то кое-как скосить)...
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Суб 08 січ, 2022 00:46, всього редагувалось 1 раз.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 522
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:44

  kingkongovets написав:
крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
Зображення


Теперь понятно, чего вы до сих пор по няшкам "гусарите".
Кстати, точно такие же галстуки как у вас обоих где то и у меня должны еще валятся :D .
п.с. Начинаются разговоры в духе: раньше и лето было теплее и зима холоднее. :oops:
п.п.с. Я в восьмом класе уже курить бросил-закончились запасы нормальных сигарет после олимпиады.
drevlyanin
 
Повідомлень: 777
З нами з: 01.04.20
Подякував: 366 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:15

  kingkongovets написав:крещатик, конец мая 86го, наш последний звонок
я слева, мне 16 лет)
Зображення


Симпатичным был. Девчонок наверно много в классе перепортил. :oops: На роже написано.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10531
З нами з: 14.11.11
Подякував: 405 раз.
Подякували: 4303 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Девчонок наверно много в классе перепортил.

А на лице соседнего очкарика, что не только...
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9246924792489249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
749 1095616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21685 4810618
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30752
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35164)
08.01.2022 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.