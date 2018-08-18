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Додано: Суб 08 січ, 2022 02:54
Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере
Додано: Суб 08 січ, 2022 03:21
Насчет первого цветного телека в 86-м - вероятно что-то путаете.В нашей небогатой семье он появился примерно в 80-м или 81-ом. Мы были последние из могикан, у всех соседей он уже был.
Насчет футбола - тут уже точно ошибаетесь. Динамо образца 86-го и сборная этого года - это наиболее конкурентное из всего, что было за последние 50 лет. Если брать СССР и все бывшие союзные республики после распада
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