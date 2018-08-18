Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:[ В 86-ом как раз родители купили первый цветной телек и друзья приходили смотреть ЧМ-86. Я, конечно, болел за нашу сборную (100% на основе Динамо), но в глубине души понимал, насколько отвратительно, тягуче они играют. До сих пор не понимаю за что хвалят Лобановского. Каждый забитый гол воспринимался как случайность, каждый пропущенный как закономерность.
Насчет первого цветного телека в 86-м - вероятно что-то путаете.В нашей небогатой семье он появился примерно в 80-м или 81-ом. Мы были последние из могикан, у всех соседей он уже был. Насчет футбола - тут уже точно ошибаетесь. Динамо образца 86-го и сборная этого года - это наиболее конкурентное из всего, что было за последние 50 лет. Если брать СССР и все бывшие союзные республики после распада
барабашов написав:Мавроди 56года Мало ли похожих евреев-сефардов А Кинг на 2.01 в 10м классе не тянет, или "Мавроди" 1,80 почти, а он 100пудов малыш как Путя. Странно как нееврей слева стал миллионером да и ещё по теме где на раз-два сладкие точки местные морбаны методом Геши-борбана хозяев через реестры меняют.
Чергове підтвердження, що в інтернеті - всі герої-богатирі, а в реалі... "Орел питає у горобця: Ти хто? Горобець: я -орел! Орел: чому такий малий? Горобець: в дитинстві багато хворів".
Всі ці інтернет байки, пустопорожнє бахвальство про великі власні статки, про багатство, про незміряну силу і богатирський зріст - треба ділити на 10, і навіть на 100. Подібний підхід практикується і до оцінки античних і середньовічних рукописів - багатство царків та численність їх військ ділять на 10, або навіть на 100. Лише тоді отримують більш меньше правильні цифри.
vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.
В Казахстане в городах 100% говорят на русском. Между собой в том числе.
Висновок: якщо ви не хочете жити в Московії - не треба розмовляти московитською мовою! Інакше до вас прийдуть з Півночі і Сходу "асвободітелі" і звільнять від свободи, зарплати і нерухомості.
vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.
В Казахстане в городах 100% говорят на русском. Между собой в том числе.
Висновок: якщо ви не хочете жити в Московії - не треба розмовляти московитською мовою! Інакше до вас прийдуть з Півночі і Сходу "асвободітелі" і звільнять від свободи, зарплати і нерухомості.
Малоросам всерівно, аби тільки не нацики та бандерівці, тоді гарантовано язик заборонять.