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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9247924892499250

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 02:54

Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 03:21

  Vlad442 написав:[
В 86-ом как раз родители купили первый цветной телек и друзья приходили смотреть ЧМ-86. Я, конечно, болел за нашу сборную (100% на основе Динамо), но в глубине души понимал, насколько отвратительно, тягуче они играют. До сих пор не понимаю за что хвалят Лобановского. Каждый забитый гол воспринимался как случайность, каждый пропущенный как закономерность.

Насчет первого цветного телека в 86-м - вероятно что-то путаете.В нашей небогатой семье он появился примерно в 80-м или 81-ом. Мы были последние из могикан, у всех соседей он уже был.
Насчет футбола - тут уже точно ошибаетесь. Динамо образца 86-го и сборная этого года - это наиболее конкурентное из всего, что было за последние 50 лет. Если брать СССР и все бывшие союзные республики после распада
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 07:41

  барабашов написав:Мавроди 56года
Мало ли похожих евреев-сефардов
А Кинг на 2.01 в 10м классе не тянет, или "Мавроди" 1,80 почти, а он 100пудов малыш как Путя.
Странно как нееврей слева стал миллионером да и ещё по теме где на раз-два сладкие точки местные морбаны методом Геши-борбана хозяев через реестры меняют.

Чергове підтвердження, що в інтернеті - всі герої-богатирі, а в реалі...
"Орел питає у горобця:
Ти хто?
Горобець: я -орел!
Орел: чому такий малий?
Горобець: в дитинстві багато хворів".

Всі ці інтернет байки, пустопорожнє бахвальство про великі власні статки, про багатство, про незміряну силу і богатирський зріст - треба ділити на 10, і навіть на 100. Подібний підхід практикується і до оцінки античних і середньовічних рукописів - багатство царків та численність їх військ ділять на 10, або навіть на 100. Лише тоді отримують більш меньше правильні цифри.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:08

  proftpd66 написав:Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html

Выходит Маск с таким состоянием живет намного скромнее чем многие губастые студентки КНЕУ(которые обсуждались выше)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:25

BIGor
еще и на работу ездить приходится, и в командировки. вот невдаха
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:29

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.

В Казахстане в городах 100% говорят на русском. Между собой в том числе.

Висновок: якщо ви не хочете жити в Московії - не треба розмовляти московитською мовою!
Інакше до вас прийдуть з Півночі і Сходу "асвободітелі" і звільнять від свободи, зарплати і нерухомості.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:49

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.

В Казахстане в городах 100% говорят на русском. Между собой в том числе.

Висновок: якщо ви не хочете жити в Московії - не треба розмовляти московитською мовою!
Інакше до вас прийдуть з Півночі і Сходу "асвободітелі" і звільнять від свободи, зарплати і нерухомості.


Малоросам всерівно, аби тільки не нацики та бандерівці, тоді гарантовано язик заборонять.
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