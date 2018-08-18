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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9248924992509251>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 02:54

Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 03:21

  Vlad442 написав:[
В 86-ом как раз родители купили первый цветной телек и друзья приходили смотреть ЧМ-86. Я, конечно, болел за нашу сборную (100% на основе Динамо), но в глубине души понимал, насколько отвратительно, тягуче они играют. До сих пор не понимаю за что хвалят Лобановского. Каждый забитый гол воспринимался как случайность, каждый пропущенный как закономерность.

Насчет первого цветного телека в 86-м - вероятно что-то путаете.В нашей небогатой семье он появился примерно в 80-м или 81-ом. Мы были последние из могикан, у всех соседей он уже был.
Насчет футбола - тут уже точно ошибаетесь. Динамо образца 86-го и сборная этого года - это наиболее конкурентное из всего, что было за последние 50 лет. Если брать СССР и все бывшие союзные республики после распада
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:08

  proftpd66 написав:Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html

Выходит Маск с таким состоянием живет намного скромнее чем многие губастые студентки КНЕУ(которые обсуждались выше)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:25

BIGor
еще и на работу ездить приходится, и в командировки. вот невдаха
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:29

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.

В Казахстане в городах 100% говорят на русском. Между собой в том числе.

Висновок: якщо ви не хочете жити в Московії - не треба розмовляти московитською мовою!
Інакше до вас прийдуть з Півночі і Сходу "асвободітелі" і звільнять від свободи, зарплати і нерухомості.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:49

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.

В Казахстане в городах 100% говорят на русском. Между собой в том числе.

Висновок: якщо ви не хочете жити в Московії - не треба розмовляти московитською мовою!
Інакше до вас прийдуть з Півночі і Сходу "асвободітелі" і звільнять від свободи, зарплати і нерухомості.


Малоросам всерівно, аби тільки не нацики та бандерівці, тоді гарантовано язик заборонять.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:56

  BIGor написав:
  proftpd66 написав:Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html

Выходит Маск с таким состоянием живет намного скромнее чем многие губастые студентки КНЕУ(которые обсуждались выше)?


Включай мозок.

There is currently a huge demand for the product as the company got about $1 billion worth of preorders with about 47,000 people waiting to own their own casita.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:20

  Первый написав:
  BIGor написав:Выходит Маск с таким состоянием живет намного скромнее чем многие губастые студентки КНЕУ(которые обсуждались выше)?


Включай мозок.

There is currently a huge demand for the product as the company got about $1 billion worth of preorders with about 47,000 people waiting to own their own casita.

Это как Фирташ поселился в однушке ЖК Республика и постит в фейсбуке - Я всегда мечтал жить в доме из газоблока за окружной...
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нейман придбав квартири на понад 1 мільярд доларів: навіщо багатію стільки нерухомості

https://business.24tv.ua/neyman-pridbav ... u_n1835936
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:36

  Первый написав:
  BIGor написав:
  proftpd66 написав:Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html

Выходит Маск с таким состоянием живет намного скромнее чем многие губастые студентки КНЕУ(которые обсуждались выше)?

There is currently a huge demand for the product as the company got about $1 billion worth of preorders with about 47,000 people waiting to own their own casita.

Бачу в ОП закінчилась кава, до чого ця ліва компанія до Маска? Він не власник, а тільки живе в дешевому житлі. Але бачу що в деяких щось рве від таких фактів.
BIGor
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