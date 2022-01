Первый написав:

BIGor написав: proftpd66 написав: Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере



https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

Выходит Маск с таким состоянием живет намного скромнее чем многие губастые студентки КНЕУ(которые обсуждались выше)? Выходит Маск с таким состоянием живетчем многие губастые студентки КНЕУ(которые обсуждались выше)?

There is currently a huge demand for the product as the company got about $1 billion worth of preorders with about 47,000 people waiting to own their own casita.