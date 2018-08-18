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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9248924992509251

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:41

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov
Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов
Zillow планировала покупать по 5000 объектов в месяц к 2024 году. Пандемия вызвала ажиотаж на рынке жилья — люди стали быстрее продавать и покупать дома, на фоне чего популярность услуг Zillow выросла, отмечает Bloomberg.

Кроме того, компания изменила свой алгоритм на фоне подорожания недвижимости и стала предлагать собственникам более высокие цены. Bloomberg называет этот рост цен на жильё «самым быстрым» в истории США.

Во втором квартале 2021 года Zillow купила 3800 домов. В третьем квартале купила рекордные для себя 8000 домов, подсчитал специалист по технологиям в сфере недвижимости Майк Делпрет. Одновременно с этим рост цен замедлился — теперь многие дома компании придётся продавать с убытком, пишет издание.

По данным YipitData, в сентябре Zillow выставила на продажу дома с самой низкой наценкой с ноября 2018 года. В третьем квартале компания также снизила стоимость почти половины своих объектов в США — цены на купленные дома оказались ниже ожиданий, отмечает Bloomberg.

Для примера YipitData проанализировала около 250 объявлений Zillow в Финиксе — стоимость домов оказалась в среднем на 6% ниже, чем компания за них заплатила. «Цены изменились не в пользу Zillow. Компания, возможно, была слишком агрессивна на торгах», — сказал Брэд Эриксон, аналитик RBC Capital Markets.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:07

  proftpd66 написав:Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

https://realty.rbc.ua/rus/show/deshevle ... 51922.html

Какое еще дно осталось пробить украинской журналистике. Сравнивать годовую аренду со стоимостью покупки.

Самый богатый житель Земли проживает в блочном доме-контейнере, больше напоминающем передвижной киоск, площадью 37 кв.м (375 кв. футов). Аренда помещения обходится покорителю космоса в 50 тыс. долларов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty ссылкой The Richest.

По украинским меркам это, конечно, солидно – на таких условиях у нас можно снять роскошную квартиру в центре Киева. Или – добавив 3-5 тыс. долларов – купить двухкомнатную квартиру на Троещине – жилом массиве на левом берегу столицы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:14

  BIGor написав:
Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов


Кстати, на этой неделе акции американских строителей жилья и строительные ETF тоже обвалились сильно резче, чем фондовый рынок в среднем. Причина - рост mortgage rate вслед за доходностью трежерис. Похоже таки можно войти в одну реку дважды. Беднота набралась ипотеки под сверхнизкую ставку, а сможет ли обслуживать ее, когда ставка удвоится (что неизбежно), вопрос почти риторический

https://www.cnbc.com/quotes/ITB
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:27

  BIGor написав:
  Первый написав:There is currently a huge demand for the product as the company got about $1 billion worth of preorders with about 47,000 people waiting to own their own casita.

Бачу в ОП закінчилась кава, до чого ця ліва компанія до Маска? Він не власник, а тільки живе в дешевому житлі. Але бачу що в деяких щось рве від таких фактів.


Жалько що не включив:-) включай. Підказка. Маск геній маркетингу.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:28

  zРадио написав:
  BIGor написав:
Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов


Кстати, на этой неделе акции американских строителей жилья и строительные ETF тоже обвалились сильно резче, чем фондовый рынок в среднем. Причина - рост mortgage rate вслед за доходностью трежерис. Похоже таки можно войти в одну реку дважды. Беднота набралась ипотеки под сверхнизкую ставку, а сможет ли обслуживать ее, когда ставка удвоится (что неизбежно), вопрос почти риторический

https://www.cnbc.com/quotes/ITB



В сенсі обвалилася? А як же недавно всі в акції?
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:35

  Первый написав:В сенсі обвалилася? А як же недавно всі в акції?


Недавно - это последний раз больше года назад :mrgreen: А акции застройщиков - вообще никогда. Но ты продолжай забалтывать проблему роста стоимости денег
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:00

  zРадио написав:
  Первый написав:В сенсі обвалилася? А як же недавно всі в акції?


Недавно - это последний раз больше года назад :mrgreen: А акции застройщиков - вообще никогда. Но ты продолжай забалтывать проблему роста стоимости денег


не, не, недвига не может падать так быстро, это не возможно :mrgreen:
кстати, на моменте Zillow стоит дешевле чем стоил до начала инфодемии


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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:Нейман придбав квартири на понад 1 мільярд доларів: навіщо багатію стільки нерухомості

https://business.24tv.ua/neyman-pridbav ... u_n1835936
Тю, я сначала подумал Эрик Найман, удивился :mrgreen:
Faceless
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