Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов Zillow планировала покупать по 5000 объектов в месяц к 2024 году. Пандемия вызвала ажиотаж на рынке жилья — люди стали быстрее продавать и покупать дома, на фоне чего популярность услуг Zillow выросла, отмечает Bloomberg.
Кроме того, компания изменила свой алгоритм на фоне подорожания недвижимости и стала предлагать собственникам более высокие цены. Bloomberg называет этот рост цен на жильё «самым быстрым» в истории США.
Во втором квартале 2021 года Zillow купила 3800 домов. В третьем квартале купила рекордные для себя 8000 домов, подсчитал специалист по технологиям в сфере недвижимости Майк Делпрет. Одновременно с этим рост цен замедлился — теперь многие дома компании придётся продавать с убытком, пишет издание.
По данным YipitData, в сентябре Zillow выставила на продажу дома с самой низкой наценкой с ноября 2018 года. В третьем квартале компания также снизила стоимость почти половины своих объектов в США — цены на купленные дома оказались ниже ожиданий, отмечает Bloomberg.
Для примера YipitData проанализировала около 250 объявлений Zillow в Финиксе — стоимость домов оказалась в среднем на 6% ниже, чем компания за них заплатила. «Цены изменились не в пользу Zillow. Компания, возможно, была слишком агрессивна на торгах», — сказал Брэд Эриксон, аналитик RBC Capital Markets.
Какое еще дно осталось пробить украинской журналистике. Сравнивать годовую аренду со стоимостью покупки.
Самый богатый житель Земли проживает в блочном доме-контейнере, больше напоминающем передвижной киоск, площадью 37 кв.м (375 кв. футов). Аренда помещения обходится покорителю космоса в 50 тыс. долларов в год.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty ссылкой The Richest.
По украинским меркам это, конечно, солидно – на таких условиях у нас можно снять роскошную квартиру в центре Киева. Или – добавив 3-5 тыс. долларов – купить двухкомнатную квартиру на Троещине – жилом массиве на левом берегу столицы.
Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов
Кстати, на этой неделе акции американских строителей жилья и строительные ETF тоже обвалились сильно резче, чем фондовый рынок в среднем. Причина - рост mortgage rate вслед за доходностью трежерис. Похоже таки можно войти в одну реку дважды. Беднота набралась ипотеки под сверхнизкую ставку, а сможет ли обслуживать ее, когда ставка удвоится (что неизбежно), вопрос почти риторический
Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов
Кстати, на этой неделе акции американских строителей жилья и строительные ETF тоже обвалились сильно резче, чем фондовый рынок в среднем. Причина - рост mortgage rate вслед за доходностью трежерис. Похоже таки можно войти в одну реку дважды. Беднота набралась ипотеки под сверхнизкую ставку, а сможет ли обслуживать ее, когда ставка удвоится (что неизбежно), вопрос почти риторический