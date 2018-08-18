Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов

Zillow планировала покупать по 5000 объектов в месяц к 2024 году. Пандемия вызвала ажиотаж на рынке жилья — люди стали быстрее продавать и покупать дома, на фоне чего популярность услуг Zillow выросла, отмечает Bloomberg.



Кроме того, компания изменила свой алгоритм на фоне подорожания недвижимости и стала предлагать собственникам более высокие цены. Bloomberg называет этот рост цен на жильё «самым быстрым» в истории США.



Во втором квартале 2021 года Zillow купила 3800 домов. В третьем квартале купила рекордные для себя 8000 домов, подсчитал специалист по технологиям в сфере недвижимости Майк Делпрет. Одновременно с этим рост цен замедлился — теперь многие дома компании придётся продавать с убытком, пишет издание.



По данным YipitData, в сентябре Zillow выставила на продажу дома с самой низкой наценкой с ноября 2018 года. В третьем квартале компания также снизила стоимость почти половины своих объектов в США — цены на купленные дома оказались ниже ожиданий, отмечает Bloomberg.



Для примера YipitData проанализировала около 250 объявлений Zillow в Финиксе — стоимость домов оказалась в среднем на 6% ниже, чем компания за них заплатила. «Цены изменились не в пользу Zillow. Компания, возможно, была слишком агрессивна на торгах», — сказал Брэд Эриксон, аналитик RBC Capital Markets.