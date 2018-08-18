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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9250925192529253>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Кстати, на этой неделе акции американских строителей жилья и строительные ETF тоже обвалились сильно резче, чем фондовый рынок в среднем.

Вы собираете и постите только новости, которые хоть как-то совпадают с вашим мнением.
Например весной 20-ого постили о падении потребительских ожиданий, а потом ни разу с тех пор по этой теме. Когда акции строителей жилья, цены на древесину росли, вы молчали. Как только они повели себя хуже рынка, сразу запостили. Где объективность в подаче информации?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:29

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Кстати, на этой неделе акции американских строителей жилья и строительные ETF тоже обвалились сильно резче, чем фондовый рынок в среднем.

Вы собираете и постите только новости, которые хоть как-то совпадают с вашим мнением.
Например весной 20-ого постили о падении потребительских ожиданий, а потом ни разу с тех пор по этой теме. Когда акции строителей жилья, цены на древесину росли, вы молчали. Как только они повели себя хуже рынка, сразу запостили. Где объективность в подаче информации?


Вы - ограниченный интересами человек, не видите ничего, кроме бетона, поэтому реальность у вас и необъективная.

Потребительские ожидания я публиковал на двух ветках - КРЖН и валютной, пока одно из сообщений за повтор не начали сносить модераторы. С тех пор публикую только на валютной как более читаемой.

Вот последний раз - 2 недели назад (результаты ноября):

Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:По поводу прогнозов это дело неблагодарное. Это в 15-16 было понятно, что за обвалом следует восстановление. Рост когда-нибудь закончится, это понятно. Непонятно только когда и на каких уровнях. Я год назад выставлял квартиру на продажу по цене 12-13-ого (завышенная на тот момент) и одновременно в аренду. Если бы не сдал, а продал, был бы в хороших минусах. Сейчас буду снова выставлять, но как-то неспокойно на душе. Люди, которые после 5 летнего роста продали в 2005-06, не раз потом пожалели.

Яку стратегію оберете?
Поставите на 5-10% вище ринку(від аналогічни квартир) і будете лише НАМАГАТИСЬ продати?
Чи поставите ринкову ціну?
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:34

  vitaliian написав:BIGor это гривневый дорожай, посмотрим что останется от мороженого, когда оно растает.

Нет, 32.4% это в доларах дорожай. В гривне меньше, наверное так как гривна укрепилась.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:40

  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor это гривневый дорожай, посмотрим что останется от мороженого, когда оно растает.

Нет, 32.4% это в доларах дорожай. В гривне меньше, наверное так как гривна укрепилась.

Дорожай в долларах товара не имеющего ничего общего с импортом. И в домовых тоже верю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 січ, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вот последний раз - 2 недели назад (результаты ноября):

Валютный рынок в контексте ДС

Пошел по ссылке. Посмеялся.
"Деловые ожидания и потребительские настроения плавно возвращаются к ковидным минимумам".
Были посты "экономика восстанавливается, деловая активность растет, цены растут, денежный пузыть надувается"?
У вас настолько однобокая подача информации, что возникает вопрос, это вы специально, чтобы повлиять через форум на общественное мнение, или действительно у вас настолько зашоренный взгляд на вещи?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:42

  BIGor написав:
  Первый написав:There is currently a huge demand for the product as the company got about $1 billion worth of preorders with about 47,000 people waiting to own their own casita.

Бачу в ОП закінчилась кава, до чого ця ліва компанія до Маска? Він не власник, а тільки живе в дешевому житлі. Але бачу що в деяких щось рве від таких фактів.

Какое отношение Маск имел к биткойну?
Думаю окажется что родной брат Маска купил большой пакет акций производителя этих новомодных строительных бытовок :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:42

  Vlad442 написав:Пошел по ссылке. Посмеялся.
"Деловые ожидания и потребительские настроения плавно возвращаются к ковидным минимумам"


А вы что, не видите на графике, что они реально снижаются к ковидным минимумам? :roll: Чтобы найти объективность, поищете такие же сообщения за месяцы, когда был рост. Посмотрите, какое там текстовое сопровождение.

Смех вызывает только ваша кричащая зависть и занудство
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:44

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Только Турция немного приблизилась - рост 30.2%

Разве они считают не в турецкой лире, которая обвалилась?
  BIGor написав:Давайте подведем итоги, в 2021 году КРЖН по бомберу "ціна в дол США виросла на 32,41%"

К цифре 32% есть вопросы. Я не вижу такого роста.



и я не вижу такого роста хотелок в своём сегменте
возможно, наши сегменты не в тренде ?
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А вы что, не видите на графике, что они реально снижаются к ковидным минимумам? Чтобы найти объективность, поищете такие же сообщения за месяцы, когда был рост. Посмотрите, какое там текстовое сопровождение.

Смех вызывает только ваша кричащая зависть и занудство

Вы обрезали цитату.

Зачем искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет? Вы подгоняете новости под свои ожидания. То, что не укладывается в вашу реальность, проходит мимо вас, как я вижу. Иначе откуда такая однобокая подборка новостей?
Vlad442
 
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