Vlad442 написав:

По поводу прогнозов это дело неблагодарное. Это в 15-16 было понятно, что за обвалом следует восстановление. Рост когда-нибудь закончится, это понятно. Непонятно только когда и на каких уровнях. Я год назад выставлял квартиру на продажу по цене 12-13-ого (завышенная на тот момент) и одновременно в аренду. Если бы не сдал, а продал, был бы в хороших минусах.. Люди, которые после 5 летнего роста продали в 2005-06, не раз потом пожалели.