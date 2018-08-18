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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9250925192529253

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor это гривневый дорожай, посмотрим что останется от мороженого, когда оно растает.

Нет, 32.4% это в доларах дорожай. В гривне меньше, наверное так как гривна укрепилась.

Дорожай в долларах товара не имеющего ничего общего с импортом. И в домовых тоже верю.
С чего это не имеющего общего с импортом? Динамика цен на вторичку так или иначе зависит от первички. А на первичке в цене полно импорта или зависимых от мировых цен компонентов: энергоносители, металл, химия, техника
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:52

  Vlad442 написав:Вы обрезали цитату.

Зачем искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет?


Бугага. Так вот и не ищите - сделайте усилие над собой и перестаньте заниматься конспирологией. И еще читайте хоть что-нибудь, кроме ветки КРЖН. Полезно, знаете ли
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:54

бугага


В рекламном ролике Манхеттена
на 43 сек показали гимназию "Киевскую Русь" и школу 329 на мурловской с комментами "вы будете жить рядом со школами".
зрада-зрада-зрада :lol: :lol: :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:00

  Ромасик написав:В рекламном ролике Манхеттена
на 43 сек показали гимназию "Киевскую Русь" и школу 329 на мурловской с комментами "вы будете жить рядом со школами".
зрада-зрада-зрада :lol: :lol: :lol:


Реклама сданного комплекса, который продавали 6 лет и не смогли продать полностью? Как-то это резко диссонирует с вестями из эпицентра очередей в ОП :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:03

  Ромасик написав:
В рекламном ролике Манхеттена
на 43 сек показали гимназию "Киевскую Русь" и школу 329 на мурловской с комментами "вы будете жить рядом со школами".
зрада-зрада-зрада :lol: :lol: :lol:

Преимущества - Макдонадс практически в стилобате, думаю можно будет туда в тапочках и пижаме ходить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:05

  zРадио написав:
  Ромасик написав:В рекламном ролике Манхеттена
на 43 сек показали гимназию "Киевскую Русь" и школу 329 на мурловской с комментами "вы будете жить рядом со школами".
зрада-зрада-зрада :lol: :lol: :lol:


Реклама сданного комплекса, который продавали 6 лет и не смогли продать полностью? Как-то это резко диссонирует с вестями из эпицентра очередей в ОП :mrgreen:

На форуме домика смотрел, что почти все на перепродажу или лендлордами куплено (для жизни очевидно плохое место), ждем выброс на рынок части из 1340 квартир в прицентралье.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:10

  BIGor написав:Преимущества - Макдонадс практически в стилобате, думаю можно будет туда в тапочках и пижаме ходить.

и ЗАГС)
  BIGor написав:На форуме домика смотрел, что почти все на перепродажу или лендлордами куплено (для жизни очевидно плохое место), ждем выброс на рынок части из 1340 квартир в прицентралье.

то кто-то же уже приносил 129 объявлений на олх
Ромасик
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