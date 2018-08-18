|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:52
vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
это гривневый дорожай, посмотрим что останется от мороженого, когда оно растает.
Нет, 32.4%
это в доларах дорожай. В гривне меньше, наверное так как гривна укрепилась.
Дорожай в долларах товара не имеющего ничего общего с импортом. И в домовых тоже верю.
С чего это не имеющего общего с импортом? Динамика цен на вторичку так или иначе зависит от первички. А на первичке в цене полно импорта или зависимых от мировых цен компонентов: энергоносители, металл, химия, техника
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30922
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 7427 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:52
Vlad442 написав:
Вы обрезали цитату.
Зачем искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет?
Бугага. Так вот и не ищите - сделайте усилие над собой и перестаньте заниматься конспирологией. И еще читайте хоть что-нибудь, кроме ветки КРЖН. Полезно, знаете ли
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 12068
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 3030 раз.
- Подякували: 6577 раз.
-
- Профіль
-
16
8
1
3
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:00
Ромасик написав:
В рекламном ролике Манхеттена
на 43 сек показали гимназию "Киевскую Русь" и школу 329 на мурловской с комментами "вы будете жить рядом со школами".
зрада-зрада-зрада
Реклама сданного комплекса, который продавали 6 лет и не смогли продать полностью? Как-то это резко диссонирует с вестями из эпицентра очередей в ОП
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 12068
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 3030 раз.
- Подякували: 6577 раз.
-
- Профіль
-
16
8
1
3
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:03
Ромасик написав:
В рекламном ролике Манхеттена
на 43 сек показали гимназию "Киевскую Русь" и школу 329 на мурловской с комментами "вы будете жить рядом со школами".
зрада-зрада-зрада
Преимущества - Макдонадс практически в стилобате, думаю можно будет туда в тапочках и пижаме ходить.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5668
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 957 раз.
- Подякували: 1247 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:05
zРадио написав: Ромасик написав:
В рекламном ролике Манхеттена
на 43 сек показали гимназию "Киевскую Русь" и школу 329 на мурловской с комментами "вы будете жить рядом со школами".
зрада-зрада-зрада
Реклама сданного комплекса, который продавали 6 лет и не смогли продать полностью? Как-то это резко диссонирует с вестями из эпицентра очередей в ОП
На форуме домика смотрел, что почти все на перепродажу или лендлордами куплено (для жизни очевидно плохое место), ждем выброс на рынок части из 1340 квартир в прицентралье.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5668
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 957 раз.
- Подякували: 1247 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:10
BIGor написав:
Преимущества - Макдонадс практически в стилобате, думаю можно будет туда в тапочках и пижаме ходить.
и ЗАГС)
BIGor написав:
На форуме домика смотрел, что почти все на перепродажу или лендлордами куплено (для жизни очевидно плохое место), ждем выброс на рынок части из 1340 квартир в прицентралье.
то кто-то же уже приносил 129 объявлений на олх
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3947
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|749
|1095666
|
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
|
|21685
|4810858
|
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
|
|16
|30756
|
|