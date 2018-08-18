Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:BIGor это гривневый дорожай, посмотрим что останется от мороженого, когда оно растает.
Нет, 32.4% это в доларах дорожай. В гривне меньше, наверное так как гривна укрепилась.
Дорожай в долларах товара не имеющего ничего общего с импортом. И в домовых тоже верю.
С чего это не имеющего общего с импортом? Динамика цен на вторичку так или иначе зависит от первички. А на первичке в цене полно импорта или зависимых от мировых цен компонентов: энергоносители, металл, химия, техника
Vlad442 написав:Пошел по ссылке. Посмеялся. "Деловые ожидания и потребительские настроения плавно возвращаются к ковидным минимумам"
А вы что, не видите на графике, что они реально снижаются к ковидным минимумам? Чтобы найти объективность, поищете такие же сообщения за месяцы, когда был рост. Посмотрите, какое там текстовое сопровождение.
Смех вызывает только ваша кричащая зависть и занудство
Ось таке супроводження:-)
Ти рік назад писав що фсе. Тому переставай клоуна вдавати.
Vlad442 написав:Пошел по ссылке. Посмеялся. "Деловые ожидания и потребительские настроения плавно возвращаются к ковидным минимумам"
А вы что, не видите на графике, что они реально снижаются к ковидным минимумам? Чтобы найти объективность, поищете такие же сообщения за месяцы, когда был рост. Посмотрите, какое там текстовое сопровождение.
Смех вызывает только ваша кричащая зависть и занудство
Ось таке супроводження:-)
Ти рік назад писав що фсе. Тому переставай клоуна вдавати.
Жалько Сержика і ко
А тоді Бомбер зРадіо влаштовував... Тепер не подобається, хоче Домік.юа