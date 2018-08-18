Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ти рік назад писав що фсе. Тому переставай клоуна вдавати.
Жалько Сержика і ко
И где там в тексте несовпадение с картинкой? А ну посмотри внимательно - допускаю, что тебе нужно больше времени
PS: Сержик, по твоим же словам, не покупает много-много лет. При всем желании ты на меня это не повесишь - я здесь сильно меньше времени. А вот кого жаль, так это людей, которых ты загоняешь в котлованы сегодня
айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд даже более чем успешно, насколько я понимаю может кого то советы первого действительно загнали под лед? так пусть признаются тогда
ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 січ, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:И где там в тексте несовпадение с картинкой? А ну посмотри внимательно - допускаю, что тебе нужно больше времени
Когда графики показывают хоть какое-то падение, они приносятся на ветку. Когда графики показывают рост - молчание. Вот это я и называю однобокой подачей информации. Только поэтому прокомментировал новость. Ладно, допускаю, что весной 20-ого, когда большинство новостей было негативными, это не бросалось в глаза, но не увидеть ни одной позитивной новости за все время, когда рынок рос?
Vlad442 написав:Ладно, допускаю, что весной 20-ого, когда большинство новостей было негативными, это не бросалось в глаза, но не увидеть ни одной позитивной новости за все время, когда рынок рос?
Я регулярно публикую данные Госстата, показывающие в 2021-м рост. Вы несправедливы в оценках именно из-за собственной заинтересованности, а следовательно, и необъективости. Я тоже могу сделать подобные замечания - вы не очень активно комментировали карантинный трэш, аналогов которому не было даже в 2009-м
kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели
Вчера это было, а не сегодня, чукча-писатель )) Давай больше интересного и, желательно, тематического контента, и твои ссылки пропускать не будут
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 08 січ, 2022 17:06, всього редагувалось 2 разів.