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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:54

  Первый написав::-)

Ось таке супроводження:-)

Ти рік назад писав що фсе. Тому переставай клоуна вдавати.

Жалько Сержика і ко


И где там в тексте несовпадение с картинкой? А ну посмотри внимательно - допускаю, что тебе нужно больше времени

PS: Сержик, по твоим же словам, не покупает много-много лет. При всем желании ты на меня это не повесишь - я здесь сильно меньше времени. А вот кого жаль, так это людей, которых ты загоняешь в котлованы сегодня
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В этом году не продаю и не покупаю. Открываю ОЛХ по определённому сегменту. То что в начале года продавалось по 50-60 к. Теперь 70-80. Это просто хотели или действительно все подорожало на 30% ?
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд
даже более чем успешно, насколько я понимаю
может кого то советы первого действительно загнали под лед?
так пусть признаются тогда

ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 січ, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:10

Дрова побеждают у газа по рыночным ценам

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И где там в тексте несовпадение с картинкой? А ну посмотри внимательно - допускаю, что тебе нужно больше времени

Когда графики показывают хоть какое-то падение, они приносятся на ветку. Когда графики показывают рост - молчание. Вот это я и называю однобокой подачей информации. Только поэтому прокомментировал новость.
Ладно, допускаю, что весной 20-ого, когда большинство новостей было негативными, это не бросалось в глаза, но не увидеть ни одной позитивной новости за все время, когда рынок рос?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Дрова побеждают у газа по рыночным ценам

Зображення
Укострой, фу такое постить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:34

Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
Не, это проблемный новострой Войцеховского, нет коммуникаций, воды, отопления, электрика временная. Сделали на дровах котельную
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:49

  Vlad442 написав:Ладно, допускаю, что весной 20-ого, когда большинство новостей было негативными, это не бросалось в глаза, но не увидеть ни одной позитивной новости за все время, когда рынок рос?


Я регулярно публикую данные Госстата, показывающие в 2021-м рост. Вы несправедливы в оценках именно из-за собственной заинтересованности, а следовательно, и необъективости. Я тоже могу сделать подобные замечания - вы не очень активно комментировали карантинный трэш, аналогов которому не было даже в 2009-м

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели


Вчера это было, а не сегодня, чукча-писатель )) Давай больше интересного и, желательно, тематического контента, и твои ссылки пропускать не будут
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 08 січ, 2022 17:06, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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