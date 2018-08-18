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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:56
kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели
а зРадист перевернул это вообще в другую плоскость
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:58
Прохожий написав:
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:06
Faceless написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
Не, это проблемный новострой Войцеховского, нет коммуникаций, воды, отопления, электрика временная. Сделали на дровах котельную
Ну і добре. Людям є де жити.
Все одно краще, ніж в клятих комуністичних "хрущовках", "брежнєвках" і "сталінках", які ось-ось впадуть і розваляться)))Ненавиджу комуністів, їх нерухомість, мости і атомні станції))) ні, щоб топити по сучасному, дровами і кізяками)))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 08 січ, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:14
zРадио написав: Прохожий написав:
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта. А ерунду какую-то тебе покупать западло.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:21
airmax78 написав: zРадио написав: Прохожий написав:
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта. А ерунду какую-то тебе покупать западло.
за прайс панамеры в Нвере можно будет купить разве что паркоместо
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:21
airmax78 написав: zРадио написав: Прохожий написав:
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта. А ерунду какую-то тебе покупать западло.
А как там дела в Вашей моечной? С 13 зарплаты на нвер/мхитарян - нехватит?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:27
airmax78 написав:
Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта
Нвер тут лишний. Там же сертификаты, и каждая маникюрщица (с твоих же слов) может стать совладельцем.
Прохожий, кажется, грозился на "тридцатку" купить лотерейных (зачеркнуто) инвестиционных билетов
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