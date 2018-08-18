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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9253925492559256>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:58

  Прохожий написав:интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)


В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:14

  zРадио написав:
  Прохожий написав:интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)


В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет

Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта. А ерунду какую-то тебе покупать западло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:21

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)


В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет

Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта. А ерунду какую-то тебе покупать западло.

за прайс панамеры в Нвере можно будет купить разве что паркоместо :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:27

  airmax78 написав:Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта


Нвер тут лишний. Там же сертификаты, и каждая маникюрщица (с твоих же слов) может стать совладельцем.

Прохожий, кажется, грозился на "тридцатку" купить лотерейных (зачеркнуто) инвестиционных билетов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:56

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели

Просмотрел шесть последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:58

  Damien написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели

Просмотрел шесть последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1471500909

Коменты тоже можно почитать
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели

Просмотрел шесть последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым
https://kiev.vgorode.ua/amp/news/kommunalka/a1192468-na-sirtse-zhiteli-vysotki-otaplivajut-kvartiry-drovami-v-chem-prichina

видимо модератор ирина имеет свое мнение о флуде
главное шо зрадио то это прочел, но запостил оттуда только картинку
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:17

  Damien написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели

Просмотрел шесть последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым

уко войцеховского
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:20

  Damien написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил, пару страниц назад, но тут походу одни чукчи-писатели

Просмотрел шесть последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым

Ось тут про цей славетний будинок знаменитого Войцеховського.
Раніше визначною пам,яткою, візиткою Києва був будинок з хімерами, зараз - будинок з пічним опаленням. :wink:
https://uainfo.org/blognews/1641646121- ... uvati.html
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:48

  kingkongovets написав:айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд
даже более чем успешно, насколько я понимаю
может кого то советы первого действительно загнали под лед?
так пусть признаются тогда

ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло

И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?
барабашов
 
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