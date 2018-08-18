Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:58
Прохожий написав:
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
zРадио
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:14
zРадио написав: Прохожий написав:
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта. А ерунду какую-то тебе покупать западло.
airmax78
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:21
airmax78 написав: zРадио написав: Прохожий написав:
интересно как там годовой бонус... новая панамера приехала)
В конце февраля после аудита годовых финансовых результатов. Не завидуй. Ну и не мечтай заодно - на КРЖН он потрачен не будет
Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта. А ерунду какую-то тебе покупать западло.
за прайс панамеры в Нвере можно будет купить разве что паркоместо
Прохожий
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:27
airmax78 написав:
Да и не удивительно: цены так спарапланировали, что теперь не знаю с каким бонусом нужно заходить в тот котлован Nvera, Хелси или Рихерта
Нвер тут лишний. Там же сертификаты, и каждая маникюрщица (с твоих же слов) может стать совладельцем.
Прохожий, кажется, грозился на "тридцатку" купить лотерейных (зачеркнуто) инвестиционных билетов
zРадио
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:56
kingkongovets написав: Hotab написав: Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил,
пару страниц назад
, но тут походу одни чукчи-писатели
Просмотрел
шесть
последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым
Damien
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:58
Damien написав: kingkongovets написав: Hotab написав: Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил,
пару страниц назад
, но тут походу одни чукчи-писатели
Просмотрел
шесть
последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1471500909
Коменты тоже можно почитать
vitaliian
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:08
Damien написав: kingkongovets написав: Hotab написав: Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил,
пару страниц назад
, но тут походу одни чукчи-писатели
Просмотрел
шесть
последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым
https://kiev.vgorode.ua/amp/news/kommunalka/a1192468-na-sirtse-zhiteli-vysotki-otaplivajut-kvartiry-drovami-v-chem-prichina
видимо модератор ирина имеет свое мнение о флуде
главное шо зрадио то это прочел, но запостил оттуда только картинку
kingkongovets
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:17
Damien написав: kingkongovets написав: Hotab написав: Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил,
пару страниц назад
, но тут походу одни чукчи-писатели
Просмотрел
шесть
последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым
уко войцеховского
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:20
Damien написав: kingkongovets написав: Hotab написав: Faceless , а на самом деле, что это за дым?? Кто-то камин соорудил на верхнем этаже?
я ж сегодня уже ссылку про этот самострой постил,
пару страниц назад
, но тут походу одни чукчи-писатели
Просмотрел
шесть
последних страниц - не нашел. Тоже интересно про дым
Ось тут про цей славетний будинок знаменитого Войцеховського.
Раніше визначною пам,яткою, візиткою Києва був будинок з хімерами, зараз - будинок з пічним опаленням.
https://uainfo.org/blognews/1641646121- ... uvati.html
Frant
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:48
kingkongovets написав:
айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд
даже более чем успешно, насколько я понимаю
может кого то советы первого действительно загнали под лед?
так пусть признаются тогда
ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло
И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?
барабашов
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Faceless, Ірина_, Модератор
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