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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 18:52
барабашов написав: kingkongovets написав:
айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд
даже более чем успешно, насколько я понимаю
может кого то советы первого действительно загнали под лед?
так пусть признаются тогда
ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло
И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?
так а меня вы об этом почему спрашиваете?
спросите макса напрямую
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:15
барабашов написав: Faceless написав:
Не, это проблемный новострой Войцеховского, нет коммуникаций, воды, отопления, электрика временная. Сделали на дровах котельную
И чем они смывают какахи и чем моются, грея бойлер по 6,5грн за кВт/ч? Канализация хоть не на улицу как в Калькутте течёт?
Даже не хочу это знать
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:20
барабашов написав: kingkongovets написав:
айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд
даже более чем успешно, насколько я понимаю
может кого то советы первого действительно загнали под лед?
так пусть признаются тогда
ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло
И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?
Да какие 2 конца? Вы графики за 2017-2019 видели? Графики не обманешь.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:23
Faceless написав:
барабашов написав:И чем они смывают какахи и чем моются, грея бойлер по 6,5грн за кВт/ч? Канализация хоть не на улицу как в Калькутте течёт?
Даже не хочу это знать
Воды там не может не быть. Без воды они бы там с ума сошли через неделю.
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