Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд даже более чем успешно, насколько я понимаю может кого то советы первого действительно загнали под лед? так пусть признаются тогда
ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло
И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?
так а меня вы об этом почему спрашиваете? спросите макса напрямую
kingkongovets написав:айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд даже более чем успешно, насколько я понимаю может кого то советы первого действительно загнали под лед? так пусть признаются тогда
ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло
И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?
Да какие 2 конца? Вы графики за 2017-2019 видели? Графики не обманешь.