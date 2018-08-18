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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9253925492559256

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд
даже более чем успешно, насколько я понимаю
может кого то советы первого действительно загнали под лед?
так пусть признаются тогда

ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло

И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?
так а меня вы об этом почему спрашиваете?
спросите макса напрямую
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Faceless написав:Не, это проблемный новострой Войцеховского, нет коммуникаций, воды, отопления, электрика временная. Сделали на дровах котельную

И чем они смывают какахи и чем моются, грея бойлер по 6,5грн за кВт/ч? Канализация хоть не на улицу как в Калькутте течёт?
Даже не хочу это знать
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:20

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:айрмакс воспользовался советами и «загонами» первого и успешно провернул ричмонд
даже более чем успешно, насколько я понимаю
может кого то советы первого действительно загнали под лед?
так пусть признаются тогда

ну или в 100500й раз запишем, шо зрадио - наглое и изворотливое брехло

И что - Эйр два конца на переуступке прав за три года поднял? Т.е. почти ту пресловутую голосуху?

Да какие 2 конца? Вы графики за 2017-2019 видели? Графики не обманешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:23

  Faceless написав:
барабашов написав:И чем они смывают какахи и чем моются, грея бойлер по 6,5грн за кВт/ч? Канализация хоть не на улицу как в Калькутте течёт?
Даже не хочу это знать

Воды там не может не быть. Без воды они бы там с ума сошли через неделю.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:И чем они смывают какахи и чем моются, грея бойлер по 6,5грн за кВт/ч? Канализация хоть не на улицу как в Калькутте течёт?
Даже не хочу это знать

Воды там не может не быть. Без воды они бы там с ума сошли через неделю.
скважина у них - ну все ж написано
а сливают вчерную, в ливневку врезались да и все, наверное
чадят, засирают вокруг все, а мы должны их жалеть и входить в их положение
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто то слышал что Аркады эврика запускается со следующей недели?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:22

При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:39

  Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?

ЗУ в процесі розгляду
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/podatkova-amnistiya-ta-nepryami-metody-vyznachennya-dohodiv-yak-vony-pov-yazani/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
Для взяточников преподавателей это реальная проблема(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:14

  Унуноктий написав:
Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
Для взяточников преподавателей это реальная проблема(

Доки при владі промосковські зебіли - у хабарників немає жодних проблем._
Флаймен, не треба кидати сюди інформ-сміття, якого повно в Інтернеті.
Frant
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