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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9254925592569257

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:21

  Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?


Да кому ты нах нужен! :lol:
Кто будет спрашивать - продавец, нотариус, брокер? :roll:
Меня спрашивали и требовали подтверждающие документы про з/п только в нашем банке, когда я перегонял деньги из зарубежного банка.
Если бы достал из-под матраса, то никто бы ни про что и не спросил.
Это потом к нам прийдут и скажут извольте объясниться. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:25

За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
Очень серьезное. И я уже давно готовлюсь. С 2019 года я ФОП 3 группы с оборотом больше миллиона в год.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
а ты, когда тебя финмониторинг за жопу возьмет, расскажи им про укробыдлоэлиту бггг
бл, как же я оруу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:05

  Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
Да там подтверждение и все по безналу
Унуноктий
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