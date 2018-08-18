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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:21
Frant написав:
При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
Да кому ты нах нужен!
Кто будет спрашивать - продавец, нотариус, брокер?
Меня спрашивали и требовали подтверждающие документы про з/п только в нашем банке, когда я перегонял деньги из зарубежного банка.
Если бы достал из-под матраса, то никто бы ни про что и не спросил.
Это потом к нам прийдут и скажут извольте объясниться.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:25
За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
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Frant
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:38
Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
Очень серьезное. И я уже давно готовлюсь. С 2019 года я ФОП 3 группы с оборотом больше миллиона в год.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44
Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
а ты, когда тебя финмониторинг за жопу возьмет, расскажи им про укробыдлоэлиту бггг
бл, как же я оруу
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:05
Frant написав:
При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
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vhata
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:21
vhata написав: Frant написав:
При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
Да там подтверждение и все по безналу
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