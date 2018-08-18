а ты, когда тебя финмониторинг за жопу возьмет, расскажи им про укробыдлоэлиту бгггFrant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
бл, как же я оруу
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а ты, когда тебя финмониторинг за жопу возьмет, расскажи им про укробыдлоэлиту бггг
бл, как же я оруу
Додано: Нед 09 січ, 2022 00:05
Додано: Нед 09 січ, 2022 00:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 09 січ, 2022 07:28
Да уж, гіксперти, які "щоденно купляють по десятку квартир в Печерському районі")))
Нічого сказати)))
Рівень - пожаліти долярчеків, які купили смарти в ЖК "Кузьмінський" і опалюють його бровами.
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