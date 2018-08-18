Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44
Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати. А питання серйозне, між іншим.
а ты, когда тебя финмониторинг за жопу возьмет, расскажи им про укробыдлоэлиту бггг
бл, как же я оруу
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:05
Frant написав:
При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
vhata
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:21
vhata написав: Frant написав:
При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
Да там подтверждение и все по безналу
Унуноктий
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Додано: Нед 09 січ, 2022 07:28
Да уж, гіксперти, які "щоденно купляють по десятку квартир в Печерському районі")))
Нічого сказати))) Рівень - пожаліти долярчеків, які купили смарти в ЖК "Кузьмінський" і опалюють його дровами.
Востаннє редагувалось
Frant
в Нед 09 січ, 2022 07:33, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Нед 09 січ, 2022 07:32
Унуноктий написав: Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати. А питання серйозне, між іншим.
Очень серьезное. И я уже давно готовлюсь. С 2019 года я ФОП 3 группы с оборотом больше миллиона в год.
У мене оборот 10 млн - все одно не покриває всього.
Frant
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Додано: Нед 09 січ, 2022 09:23
Frant написав: Унуноктий написав: Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати. А питання серйозне, між іншим.
Очень серьезное. И я уже давно готовлюсь. С 2019 года я ФОП 3 группы с оборотом больше миллиона в год.
У мене оборот 10 млн - все одно не покриває всього.
А со взяток от студентов надо платить налог?
Investor_K
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:03
Frant написав: Унуноктий написав: Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати. А питання серйозне, між іншим.
Очень серьезное. И я уже давно готовлюсь. С 2019 года я ФОП 3 группы с оборотом больше миллиона в год.
У мене оборот 10 млн - все одно не покриває всього.
Зачем ставить вопрос что бы потом клоуна из себя строить.... я вам ответил, у меня ФОП покрывает мои текущие покупки за последние три года, и думаю дальше не доебутся.
Унуноктий
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:31
Унуноктий написав:
Зачем ставить вопрос что бы потом клоуна из себя строить.... я вам ответил, у меня ФОП покрывает мои текущие покупки за последние три года, и думаю дальше не доебутся.
а жив ти на $100 в місяць?
flyman
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:33
цікава теза щодо демографії
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372682-v-ukraini-najbidnisi-ne-pensioneri-a-simi-z-dvoma-ditmi-institut-demografii.html
Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.
«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
flyman
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:33
flyman написав: Унуноктий написав:
Зачем ставить вопрос что бы потом клоуна из себя строить.... я вам ответил, у меня ФОП покрывает мои текущие покупки за последние три года, и думаю дальше не доебутся.
а жив ти на $100 в місяць?
У меня официальная зарплата ещё 15000 грн на руки. А с этого месяца ещё больше.
Унуноктий
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