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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9256925792589259>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:цікава теза щодо демографії
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372682-v-ukraini-najbidnisi-ne-pensioneri-a-simi-z-dvoma-ditmi-institut-demografii.html

Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:48

  Frant написав:
  Унуноктий написав:
Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
Очень серьезное. И я уже давно готовлюсь. С 2019 года я ФОП 3 группы с оборотом больше миллиона в год.

У мене оборот 10 млн - все одно не покриває всього.

Так вот она какая укробыдлоэлита, оказывается.

Франт, лучше признайтесь, что преувеличили, а то получается доход как у "элиты" и в черную.
Если бы вы написали 7 миллионов (лимит для третей группы ЕН), вам можно было бы и поверить, хотя тон постов на форме не может принадлежать обеспеченному человеку, но 10 это не та цифра. Это же финансовый форум.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:вам можно было бы и поверить, хотя тон постов на форме не может принадлежать обеспеченному человеку,
попандопало помните? Тоже был богатый человек. Правда веселее нашего героя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 09 січ, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:53

  Унуноктий написав:
flyman написав:
  Унуноктий написав:Зачем ставить вопрос что бы потом клоуна из себя строить.... я вам ответил, у меня ФОП покрывает мои текущие покупки за последние три года, и думаю дальше не доебутся.

а жив ти на $100 в місяць?
У меня официальная зарплата ещё 15000 грн на руки. А с этого месяца ещё больше.

Унуноктій, я тобі не довірив би навіть рахувати черепах на Галапагоських островах. Ти не справишся.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нн путайте оборот и прибыль.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04

  Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.

глас эксперта

оборот +- просто: на группу прогеров принимаешь, отдаешь налом, делов-то,
с нюансами, конечно: в налоговой тоже не идиоты
но вот 10 выше лимитов, разве что на за один год
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:20

  flyman написав:цікава теза щодо демографії
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372682-v-ukraini-najbidnisi-ne-pensioneri-a-simi-z-dvoma-ditmi-institut-demografii.html

Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.

Тож, я зараз дам номер своєї карти і всі щоб не жлобились, так як я всіма силами намагаюсь збільшити населення нашої Неньки України! :D

Можна й паперами Нвера - я не проти :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:24

  flyman написав:цікава теза щодо демографії
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372682-v-ukraini-najbidnisi-ne-pensioneri-a-simi-z-dvoma-ditmi-institut-demografii.html

Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.

Нехай сім'ї з двома дітьми тепер вписують, як багатодітні і видають по смарт-квартирі на кожну дитину! :mrgreen:

І буде Зе - найкращий президент! :D
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:так як я всіма силами намагаюсь збільшити населення нашої Неньки України
и алименты потом всем исправно платите?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)
Унуноктий
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