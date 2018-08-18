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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:35
А с тремя вообще за гранью нищеты(
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Унуноктий
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:48
Frant написав: Унуноктий написав:
Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
Очень серьезное. И я уже давно готовлюсь. С 2019 года я ФОП 3 группы с оборотом больше миллиона в год.
У мене оборот 10 млн - все одно не покриває всього.
Так вот она какая укробыдлоэлита, оказывается.
Франт, лучше признайтесь, что преувеличили, а то получается доход как у "элиты" и в черную.
Если бы вы написали 7 миллионов (лимит для третей группы ЕН), вам можно было бы и поверить, хотя тон постов на форме не может принадлежать обеспеченному человеку, но 10 это не та цифра. Это же финансовый форум.
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Vlad442
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:51
Vlad442 написав:
вам можно было бы и поверить, хотя тон постов на форме не может принадлежать обеспеченному человеку,
попандопало помните? Тоже был богатый человек. Правда веселее нашего героя.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 09 січ, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:53
Унуноктий написав: flyman написав: Унуноктий написав:
Зачем ставить вопрос что бы потом клоуна из себя строить.... я вам ответил, у меня ФОП покрывает мои текущие покупки за последние три года, и думаю дальше не доебутся.
а жив ти на $100 в місяць?
У меня официальная зарплата ещё 15000 грн на руки. А с этого месяца ещё больше.
Унуноктій, я тобі не довірив би навіть рахувати черепах на Галапагоських островах. Ти не справишся.
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Frant
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:58
Нн путайте оборот и прибыль.
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Investor_K
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04
Investor_K написав:
Нн путайте оборот и прибыль.
глас эксперта
оборот +- просто: на группу прогеров принимаешь, отдаешь налом, делов-то,
с нюансами, конечно: в налоговой тоже не идиоты
но вот 10 выше лимитов, разве что на за один год
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cohan
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:20
Тож, я зараз дам номер своєї карти і всі щоб не жлобились, так як я всіма силами намагаюсь збільшити населення нашої Неньки України!
Можна й паперами Нвера - я не проти
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Успіх
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:24
Нехай сім'ї з двома дітьми тепер вписують, як багатодітні і видають по смарт-квартирі на кожну дитину!
І буде Зе - найкращий президент!
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:37
Успіх написав:
так як я всіма силами намагаюсь збільшити населення нашої Неньки України
и алименты потом всем исправно платите?
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vitaliian
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:57
Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)
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Унуноктий
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