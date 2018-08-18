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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:58
Успіх написав:
Нехай сім'ї з двома дітьми тепер вписують, як багатодітні і видають по смарт-квартирі на кожну дитину!
І буде Зе - найкращий президент!
То что ты многодетный жтоипохер. Нужно быть ещё малообеспеченным. Это изобретение Порошенко такое.
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Унуноктий
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Додано: Нед 09 січ, 2022 12:40
Унуноктий написав:
Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)
А тепер треба касовий апарат))
Поставили? ФОП і РРО
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