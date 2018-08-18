|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:37
Успіх написав:
так як я всіма силами намагаюсь збільшити населення нашої Неньки України
и алименты потом всем исправно платите?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10211
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1789 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:57
Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21663
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:58
Успіх написав:
Нехай сім'ї з двома дітьми тепер вписують, як багатодітні і видають по смарт-квартирі на кожну дитину!
І буде Зе - найкращий президент!
То что ты многодетный жтоипохер. Нужно быть ещё малообеспеченным. Это изобретение Порошенко такое.
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21663
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:40
Унуноктий написав:
Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)
А тепер треба касовий апарат))
Поставили? ФОП і РРО
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2436
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:52
Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.
«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(
Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость.
Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10534
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 4303 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:00
Успіх написав:
Нехай сім'ї з двома дітьми тепер вписують, як багатодітні і видають по смарт-квартирі на кожну дитину!
І буде Зе - найкращий президент!
Нехай.
Але коли тобі ще і фару до лоба прикрутять, щоб вночі теж працював на смарт квартиру для сусіда - не жалійся.
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16636
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:39
Libo написав: Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.
«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(
Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость.
Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада.
По такой шкале Украина самая богатая
И пенсия не 2200 грн у 10 млн пенсионеров, а 2200 евро, они могут себе позволить шикануть в аптеках и лучших клиниках мира, которые ими стали после реформы минздрава, что запись туда идет за 2 месяца, пока очередь дойдет, человек уже окочуривается от пережору.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10799
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1561 раз.
- Подякували: 2254 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:51
Успіх написав: Унуноктий написав:
Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)
А тепер треба касовий апарат))
Поставили? ФОП і РРО
Я по безналу оказываю услуги.
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21663
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:51
Libo написав: Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.
«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(
Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость.
Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада.
Докладывать тебе еще рано, "сраный демограф". Функция рождаемости от благосостояния имеет вид параболы - по мере роста дохода от крайней бедности к умеренному достатку она снижается, а далее с ростом благосостояния снова начинает расти
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 12085
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 3033 раз.
- Подякували: 6587 раз.
-
- Профіль
-
16
8
1
3
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:53
Libo написав: Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.
«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(
Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость.
Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада.
Тебе развязали руки и дали интернет Днепропетровская хабалка) здрысни в унитаз, тут мужчины общаются
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21663
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|749
|1095791
|
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
|
|21685
|4811257
|
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
|
|16
|30769
|
|