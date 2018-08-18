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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9256925792589259>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:40

  Унуноктий написав:
Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)

А тепер треба касовий апарат))
Поставили? :)

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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:52

  Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(


Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:

Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. 8)

Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:00

  Успіх написав:
  flyman написав:цікава теза щодо демографії
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372682-v-ukraini-najbidnisi-ne-pensioneri-a-simi-z-dvoma-ditmi-institut-demografii.html

Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.

Нехай сім'ї з двома дітьми тепер вписують, як багатодітні і видають по смарт-квартирі на кожну дитину! :mrgreen:

І буде Зе - найкращий президент! :D



Нехай.

Але коли тобі ще і фару до лоба прикрутять, щоб вночі теж працював на смарт квартиру для сусіда - не жалійся.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:39

  Libo написав:
  Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(


Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:

Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. 8)

Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада. :shock:

По такой шкале Украина самая богатая :shock:
И пенсия не 2200 грн у 10 млн пенсионеров, а 2200 евро, они могут себе позволить шикануть в аптеках и лучших клиниках мира, которые ими стали после реформы минздрава, что запись туда идет за 2 месяца, пока очередь дойдет, человек уже окочуривается от пережору.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Унуноктий написав:
Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.
Для фора 3 группы оказывающих УСЛУГИ все входящие деньги минус 5% налога есть их прибылью)

А тепер треба касовий апарат))
Поставили? :)

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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:51

  Libo написав:
  Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(


Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:

Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. 8)

Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада. :shock:


Докладывать тебе еще рано, "сраный демограф". Функция рождаемости от благосостояния имеет вид параболы - по мере роста дохода от крайней бедности к умеренному достатку она снижается, а далее с ростом благосостояния снова начинает расти
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Унуноктий написав:
flyman написав:Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(


Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:

Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. 8)

Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада. :shock:
Тебе развязали руки и дали интернет Днепропетровская хабалка) здрысни в унитаз, тут мужчины общаются
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Libo написав:
  Унуноктий написав:[quote="flyman"]
Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», - зазначила Лібанова.
А с тремя вообще за гранью нищеты(


Опять эти сраные демографы повылазили ...
Оба.
Докладываю один из основных законов демографии:

Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. 8)

Подумали бы своими куриными мозгами прежде, чем показывать тут своё невежество, над фактом: сейчас самая высокая рождаемость в самых нищих африканских странах, а самая низкая - в самых богатых и благополучных запада. :shock:


Докладывать тебе еще рано, "сраный демограф". Функция рождаемости от благосостояния имеет вид параболы - по мере роста дохода от крайней бедности к умеренному достатку она снижается, а далее с ростом благосостояния снова начинает расти[/quote] Зачем ты этой умалишенной из дурки что то объясняешь?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость.

По твоей теории пик богатства украинцев пришелся на середину-конец 90-х. Вот все что нужно знать об оналитике Libo.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот думаю купить себе новую машину вместо трехлетнего Рава, присмотрелся и мне понравился Haval H6 в топовой комплектации стоит 33000, что скажите?
Унуноктий
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