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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44
Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
а ты, когда тебя финмониторинг за жопу возьмет, расскажи им про укробыдлоэлиту бггг
бл, как же я оруу
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:05
Frant написав:
При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
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vhata
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:21
vhata написав: Frant написав:
При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
Да там подтверждение и все по безналу
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04
Investor_K написав:
Нн путайте оборот и прибыль.
глас эксперта
оборот +- просто: на группу прогеров принимаешь, отдаешь налом, делов-то,
с нюансами, конечно: в налоговой тоже не идиоты
но вот 10 выше лимитов, разве что на за один год
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Додано: Нед 09 січ, 2022 15:53
Foridm написав:
В этом году не продаю и не покупаю. Открываю ОЛХ по определённому сегменту. То что в начале года продавалось по 50-60 к. Теперь 70-80. Это просто хотели или действительно все подорожало на 30% ?
Да, подорожало.
Правда с осени падение количества сделок.
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UA
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Додано: Нед 09 січ, 2022 16:00
UA написав: Foridm написав:
В этом году не продаю и не покупаю. Открываю ОЛХ по определённому сегменту. То что в начале года продавалось по 50-60 к. Теперь 70-80. Это просто хотели или действительно все подорожало на 30% ?
Да, подорожало.
Правда с осени падение количества сделок.
я бы даже сказал с лета
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Додано: Нед 09 січ, 2022 16:02
барабашов написав:
И чем они смывают какахи и чем моются, грея бойлер по 6,5грн за кВт/ч? Канализация хоть не на улицу как в Калькутте течёт?
Конкретно по этому дому Войцеха не знаю. А в остальных домах самовольная врезка в водопровод и канализацию
Когда водоканал отключает - жители улицы перекрывают.
Электричество как для стройплощадки по коммерческому тарифу.
ЖК Науковый отапливается от дизельного котла.
При сегодняшних ценах на соляру - от 100 грн за 1 кв. метр отапливаемой площади.
В морозы больше.
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UA
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Додано: Нед 09 січ, 2022 16:34
Жители Алматы заценили стеклянные фасады и стены из газоблока.
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UA
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Додано: Нед 09 січ, 2022 16:35
UA написав:Жители Алматы заценили стеклянные фасады и стены из газоблока.
Чёрный юмор какбэ
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Faceless
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Додано: Нед 09 січ, 2022 16:35
усім доброго вечора!
соррі за оф-топ на гілці, але цікава думка форумчан: Данила Щербаківського, 52.
Окремо прошу думку Конга, Колі, UA а також тих, хто жив/живе поблизу. Можна в ПП.
Будинок нібито 2018 року, сьогодні там був проїздом в Мегамаркет і Батерфляй на Нивках. Гімназія №172 "Нивки" у дворі.
Які ваші думки і застереження для проживання (для себе побачив багато хрущів 5-типоверхових і поруч ринок Нивки. Контингент спальника на перший погляд).
Наперед дякую. Важлива кожна об"єктивна думка.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Нед 09 січ, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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