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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9255925692579258>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:За суттю питання - місцевим гікспертам нічого сказати.
А питання серйозне, між іншим.
а ты, когда тебя финмониторинг за жопу возьмет, расскажи им про укробыдлоэлиту бггг
бл, как же я оруу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:05

  Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  Frant написав:При купівлі на "вторинці" - які нововведення від податкової? Чи потрібно документально підтверджувати, що твоєї ЗП за останні Х років - вистачає на купівлю?
при покупке сельхозземли, должно быть 100%
Да там подтверждение и все по безналу
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04

  Investor_K написав:Нн путайте оборот и прибыль.

глас эксперта

оборот +- просто: на группу прогеров принимаешь, отдаешь налом, делов-то,
с нюансами, конечно: в налоговой тоже не идиоты
но вот 10 выше лимитов, разве что на за один год
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:53

  Foridm написав:В этом году не продаю и не покупаю. Открываю ОЛХ по определённому сегменту. То что в начале года продавалось по 50-60 к. Теперь 70-80. Это просто хотели или действительно все подорожало на 30% ?

Да, подорожало.
Правда с осени падение количества сделок.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Foridm написав:В этом году не продаю и не покупаю. Открываю ОЛХ по определённому сегменту. То что в начале года продавалось по 50-60 к. Теперь 70-80. Это просто хотели или действительно все подорожало на 30% ?

Да, подорожало.
Правда с осени падение количества сделок.
я бы даже сказал с лета
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:02

  барабашов написав:И чем они смывают какахи и чем моются, грея бойлер по 6,5грн за кВт/ч? Канализация хоть не на улицу как в Калькутте течёт?

Конкретно по этому дому Войцеха не знаю. А в остальных домах самовольная врезка в водопровод и канализацию
Когда водоканал отключает - жители улицы перекрывают.

Электричество как для стройплощадки по коммерческому тарифу.

ЖК Науковый отапливается от дизельного котла.
При сегодняшних ценах на соляру - от 100 грн за 1 кв. метр отапливаемой площади.
В морозы больше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:34

Жители Алматы заценили стеклянные фасады и стены из газоблока.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Жители Алматы заценили стеклянные фасады и стены из газоблока.
Чёрный юмор какбэ
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:35

усім доброго вечора!
соррі за оф-топ на гілці, але цікава думка форумчан: Данила Щербаківського, 52.
Окремо прошу думку Конга, Колі, UA а також тих, хто жив/живе поблизу. Можна в ПП.
Будинок нібито 2018 року, сьогодні там був проїздом в Мегамаркет і Батерфляй на Нивках. Гімназія №172 "Нивки" у дворі.
Які ваші думки і застереження для проживання (для себе побачив багато хрущів 5-типоверхових і поруч ринок Нивки. Контингент спальника на перший погляд).
Наперед дякую. Важлива кожна об"єктивна думка.
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 09 січ, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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