Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:усім доброго вечора! соррі за оф-топ на гілці, але цікава думка форумчан: Данила Щербаківського, 52. Окремо прошу думку Конга, Колі, UA а також тих, хто жив/живе поблизу. Можна в ПП. Будинок нібито 2018 року, сьогодні там був проїздом в Мегамаркет і Батерфляй на Нивках. Гімназія №172 "Нивки" у дворі. Які ваші думки і застереження для проживання (для себе побачив багато хрущів 5-типоверхових і поруч ринок Нивки. Контингент спальника на перший погляд). Наперед дякую. Важлива кожна об"єктивна думка.
Зачем это вам? Жемчужина Нивок это проблемный объект с двойными продажами квартир и прочими благами цивилизации.