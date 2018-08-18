Говорят, что когда все твои деньги идут через смартфон это тоже очень круто.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 січ, 2022 16:39
Додано: Нед 09 січ, 2022 16:46
Зачем это вам?
Жемчужина Нивок это проблемный объект с двойными продажами квартир и прочими благами цивилизации.
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:34
однозначно к дорожаю
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:46
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
однозначно к дорожаю[/quote]однозначно к дешевею шлака, флай
особенно шлака в ипенях, коего все набрались оптом по брови, бо дешево
о твоем неликвиде я вообще не говорю
а ликвидная недвига в правильных местах будет актуальна всегда и это касается всех сегментов
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:00
Контингент района - ахтунг.
172 гимназия, не знаю как сейчас, была с очень высоким рейтингом и качестыом преподавания. Особенно сильные - иностранные языки и математика. Раньше в нее возили детей из других районов и пригородов. Но очень маленькая. По легенде строилась как детская поликлинника в 60-е. С тех пор как стали брать только из прилегаюших хрущей детей, возможно, ноо не обязательно, качество преподавания упало. Есть разница - или родители ребенка мотивированы дать качественное образование ребенку или им просто повезло жить рядом с хорошей школой. Мы хотели возить туда детей, даже вступительный тест прощли, но потом изменились правила приема и мы сделали другой выбор. Знакомые, не такие принципиалььные как мы, просто сделали липовый договор аренды в доме, который относится к этой школе. В свое время им это стоило 4кгрн, хотя живут недалеко, но к щколе этой не относятся. Ходят пешком туда.
Мегамаркет - неплохой вплне.
Касаткльно выбирания мз той локации - я думаю Вам все очевидно, но это сейчас проблема всего Киева.
Сам дом - проблемный.
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:05
За 8 років від 2013 не введено жодної нової станції метро в Києві, в той час, як в іпенях києвських іпенів наліплено море пінопластових хрущів-термітників.
Автротранспорт колапсує в корках.
На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:17
rjkz і Вам вдячний. За посиланнями UA почитав уже багато "цікавого". А школа й досі в рейтингах, хоча усе навколо коробки хрущів з червоної цегли і народ в районі ринку - дійсно цікавий
Тому проглядаю помалу у вільний від роботи час.
ПС. Намагався почитати пропущених через відпустку 350 сторінок форуму, зрозумів - можна одразу на 8 січня з листопада перескакувати
Дякую за корисну інфу.
Кому по роду і виду діяльності щось перепадатиме - пишіть в ПП. Правий берег, логістика в центр, хороша школа, спокійний район. Якщо візьму за прямою порадою на об"єкт - гарантовано пляшка Glenmorangie 10 років або щось цікавіше. По факту 100% відпишусь. Реноме важливіше.
Усім дякую за конструктив!
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 09 січ, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:17
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пешая доступность к метро - это максимум 1000 метров по плоскачу
максимум!
по ровному и чистому тротуару
а вообще до 800, как имеют и станции метро между собой в среднем
твой шлак к «пешей доступности» никакого отношения не имеет, не тешь себя иллюзиями
да и к жилью тоже, это просто бросовые и лишаковые площадя, впаренные лошку, который греет воду на подоконнике и флудит на форуме о ценах на киевскую недвигу)
бгг, то есть топать по 2-3 км по обочинам и частному сектору до метро и цивилизации - это норм, а перейти с одной линии метро на другую - ни, неможлыво
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