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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9256925792589259>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:34

  kingkongovets написав:
UA написав:
  Foridm написав:В этом году не продаю и не покупаю. Открываю ОЛХ по определённому сегменту. То что в начале года продавалось по 50-60 к. Теперь 70-80. Это просто хотели или действительно все подорожало на 30% ?

Да, подорожало.
Правда с осени падение количества сделок.
я бы даже сказал с лета

однозначно к дорожаю
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5370877:Foridm"]В этом году не продаю и не покупаю. Открываю ОЛХ по определённому сегменту. То что в начале года продавалось по 50-60 к. Теперь 70-80. Это просто хотели или действительно все подорожало на 30% ?

Да, подорожало.
Правда с осени падение количества сделок.
я бы даже сказал с лета

однозначно к дорожаю[/quote]однозначно к дешевею шлака, флай
особенно шлака в ипенях, коего все набрались оптом по брови, бо дешево
о твоем неликвиде я вообще не говорю
а ликвидная недвига в правильных местах будет актуальна всегда и это касается всех сегментов
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:00

  stas_rst написав:усім доброго вечора!
соррі за оф-топ на гілці, але цікава думка форумчан: Данила Щербаківського, 52.
Окремо прошу думку Конга, Колі, UA а також тих, хто жив/живе поблизу. Можна в ПП.
Будинок нібито 2018 року, сьогодні там був проїздом в Мегамаркет і Батерфляй на Нивках. Гімназія №172 "Нивки" у дворі.
Які ваші думки і застереження для проживання (для себе побачив багато хрущів 5-типоверхових і поруч ринок Нивки. Контингент спальника на перший погляд).
Наперед дякую. Важлива кожна об"єктивна думка.


Контингент района - ахтунг.
172 гимназия, не знаю как сейчас, была с очень высоким рейтингом и качестыом преподавания. Особенно сильные - иностранные языки и математика. Раньше в нее возили детей из других районов и пригородов. Но очень маленькая. По легенде строилась как детская поликлинника в 60-е. С тех пор как стали брать только из прилегаюших хрущей детей, возможно, ноо не обязательно, качество преподавания упало. Есть разница - или родители ребенка мотивированы дать качественное образование ребенку или им просто повезло жить рядом с хорошей школой. Мы хотели возить туда детей, даже вступительный тест прощли, но потом изменились правила приема и мы сделали другой выбор. Знакомые, не такие принципиалььные как мы, просто сделали липовый договор аренды в доме, который относится к этой школе. В свое время им это стоило 4кгрн, хотя живут недалеко, но к щколе этой не относятся. Ходят пешком туда.
Мегамаркет - неплохой вплне.
Касаткльно выбирания мз той локации - я думаю Вам все очевидно, но это сейчас проблема всего Киева.
Сам дом - проблемный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:05

  kingkongovets написав:однозначно к дешевею шлака, флай
особенно шлака в ипенях, коего все набрались оптом по брови, бо дешево
о твоем неликвиде я вообще не говорю
а ликвидная недвига в правильных местах будет актуальна всегда и это касается всех сегментов

За 8 років від 2013 не введено жодної нової станції метро в Києві, в той час, як в іпенях києвських іпенів наліплено море пінопластових хрущів-термітників.

Автротранспорт колапсує в корках.

На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:17

rjkz і Вам вдячний. За посиланнями UA почитав уже багато "цікавого". А школа й досі в рейтингах, хоча усе навколо коробки хрущів з червоної цегли і народ в районі ринку - дійсно цікавий :)
Тому проглядаю помалу у вільний від роботи час.

ПС. Намагався почитати пропущених через відпустку 350 сторінок форуму, зрозумів - можна одразу на 8 січня з листопада перескакувати :)
Дякую за корисну інфу.
Кому по роду і виду діяльності щось перепадатиме - пишіть в ПП. Правий берег, логістика в центр, хороша школа, спокійний район. Якщо візьму за прямою порадою на об"єкт - гарантовано пляшка Glenmorangie 10 років або щось цікавіше. По факту 100% відпишусь. Реноме важливіше.
Усім дякую за конструктив!
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 09 січ, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:За 8 років від 2013 не введено жодної нової станції метро в Києві, в той час, як в іпенях києвських іпенів наліплено море пінопластових хрущів-термітників.

Автротранспорт колапсує в корках.

На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.

пешая доступность к метро - это максимум 1000 метров по плоскачу
максимум!
по ровному и чистому тротуару
а вообще до 800, как имеют и станции метро между собой в среднем
твой шлак к «пешей доступности» никакого отношения не имеет, не тешь себя иллюзиями
да и к жилью тоже, это просто бросовые и лишаковые площади, впаренные лошку, который греет воду на подоконнике и флудит на форуме о ценах на киевскую недвигу)

бгг, то есть топать по 2-3 км по обочинам и частному сектору до метро и цивилизации - это норм, а перейти с одной линии метро на другую - ни, неможлыво
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:30

  kingkongovets написав:
flyman написав:За 8 років від 2013 не введено жодної нової станції метро в Києві, в той час, як в іпенях києвських іпенів наліплено море пінопластових хрущів-термітників.

Автротранспорт колапсує в корках.

На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.

пешая доступность к метро - это максимум 1000 метров по плоскачу
максимум!
по ровному и чистому тротуару
а вообще до 800, как имеют и станции метро между собой в среднем
твой шлак к «пешей доступности» никакого отношения не имеет, не тешь себя иллюзиями
да и к жилью тоже, это просто бросовые и лишаковые площади, впаренные лошку, который греет воду на подоконнике и флудит на форуме о ценах на киевскую недвигу)

бгг, то есть топать по 2-3 км по обочинам и частному сектору до метро и цивилизации - это норм, а перейти с одной линии метро на другую - ни, неможлыво

будем дивитися

P.S.
нікому свою думку не нав"язую (чого і іншим бажаю), дію по своєму образу і подобію (як собі намалював і вподобав), кінконговцям, які крім центрального центру нічого не визнають, пропонувати не збираюся, не моя ЦА.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А где проффесор? Опять забанен?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:39

  Investor_K написав:А где проффесор? Опять забанен?

Конспектируете всё что он тут пишет?
vitaliian
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