Додано: Нед 09 січ, 2022 18:00

stas_rst написав: усім доброго вечора!

соррі за оф-топ на гілці, але цікава думка форумчан: Данила Щербаківського, 52.

Окремо прошу думку Конга, Колі, UA а також тих, хто жив/живе поблизу. Можна в ПП.

Будинок нібито 2018 року, сьогодні там був проїздом в Мегамаркет і Батерфляй на Нивках. Гімназія №172 "Нивки" у дворі.

Які ваші думки і застереження для проживання (для себе побачив багато хрущів 5-типоверхових і поруч ринок Нивки. Контингент спальника на перший погляд).

Наперед дякую. Важлива кожна об"єктивна думка. усім доброго вечора!соррі за оф-топ на гілці, але цікава думка форумчан: Данила Щербаківського, 52.Окремо прошу думкуа такожпоблизу. Можна в ПП.Будинок нібито 2018 року, сьогодні там був проїздом в Мегамаркет і Батерфляй на Нивках.у дворі.Які ваші думки і застереження для проживання (для себе побачив багато хрущів 5-типоверхових і поруч ринок Нивки. Контингент спальника на перший погляд).Наперед дякую. Важлива кожна об"єктивна думка.

Контингент района - ахтунг.172 гимназия, не знаю как сейчас, была с очень высоким рейтингом и качестыом преподавания. Особенно сильные - иностранные языки и математика. Раньше в нее возили детей из других районов и пригородов. Но очень маленькая. По легенде строилась как детская поликлинника в 60-е. С тех пор как стали брать только из прилегаюших хрущей детей, возможно, ноо не обязательно, качество преподавания упало. Есть разница - или родители ребенка мотивированы дать качественное образование ребенку или им просто повезло жить рядом с хорошей школой. Мы хотели возить туда детей, даже вступительный тест прощли, но потом изменились правила приема и мы сделали другой выбор. Знакомые, не такие принципиалььные как мы, просто сделали липовый договор аренды в доме, который относится к этой школе. В свое время им это стоило 4кгрн, хотя живут недалеко, но к щколе этой не относятся. Ходят пешком туда.Мегамаркет - неплохой вплне.Касаткльно выбирания мз той локации - я думаю Вам все очевидно, но это сейчас проблема всего Киева.Сам дом - проблемный.