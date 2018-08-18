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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9256925792589259

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:40

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:А где проффесор? Опять забанен?

Конспектируете всё что он тут пишет?

Документирую собственноручные признания.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:50

  kingkongovets написав:
flyman написав:За 8 років від 2013 не введено жодної нової станції метро в Києві, в той час, як в іпенях києвських іпенів наліплено море пінопластових хрущів-термітників.

Автротранспорт колапсує в корках.

На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.

пешая доступность к метро - это максимум 1000 метров по плоскачу
максимум!
по ровному и чистому тротуару
а вообще до 800, как имеют и станции метро между собой в среднем
твой шлак к «пешей доступности» никакого отношения не имеет, не тешь себя иллюзиями
..........

Флай, вот железный аргумент насчет удаленности, можно будущим арендаторам цитировать:
Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной...
• Антуан де Сент-Экзюпери(С)

Хотя целевая аудитория твоих кавалирок скорее всего не поймет мудрости и может захотеть просто "дать в морду" за потерянное время на просмотр, цитируя при этом В.В.Кличко:
... Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа!
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:53

  flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.


Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье не сильно премируется в целях спекуляции, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не прастаивает в аренде.

Почему местные умники так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
zРадио
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