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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 січ, 2022 19:40
vitaliian написав: Investor_K написав:
А где проффесор? Опять забанен?
Конспектируете всё что он тут пишет?
Документирую собственноручные признания.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:50
kingkongovets написав:
пешая доступность к метро - это максимум 1000 метров по плоскачу
flyman написав:За 8 років від 2013 не введено жодної нової станції метро в Києві, в той час, як в іпенях києвських іпенів наліплено море пінопластових хрущів-термітників.
Автротранспорт колапсує в корках.
На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
максимум!
по ровному и чистому тротуару
а вообще до 800, как имеют и станции метро между собой в среднем
твой шлак к «пешей доступности» никакого отношения не имеет, не тешь себя иллюзиями
..........
Флай, вот железный аргумент насчет удаленности, можно будущим арендаторам цитировать:
Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной...
• Антуан де Сент-Экзюпери(С)
Хотя целевая аудитория твоих кавалирок скорее всего не поймет мудрости и может захотеть просто "дать в морду" за потерянное время на просмотр, цитируя при этом В.В.Кличко:
... Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа!
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:53
flyman написав:
На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье не сильно премируется в целях спекуляции, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не прастаивает в аренде.
Почему местные умники так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
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