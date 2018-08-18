Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:За 8 років від 2013 не введено жодної нової станції метро в Києві, в той час, як в іпенях києвських іпенів наліплено море пінопластових хрущів-термітників.
Автротранспорт колапсує в корках.
На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
пешая доступность к метро - это максимум 1000 метров по плоскачу максимум! по ровному и чистому тротуару а вообще до 800, как имеют и станции метро между собой в среднем твой шлак к «пешей доступности» никакого отношения не имеет, не тешь себя иллюзиями ..........
Флай, вот железный аргумент насчет удаленности, можно будущим арендаторам цитировать:
Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной... • Антуан де Сент-Экзюпери(С)
Хотя целевая аудитория твоих кавалирок скорее всего не поймет мудрости и может захотеть просто "дать в морду" за потерянное время на просмотр, цитируя при этом В.В.Кличко:
... Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа!
flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.
Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не прастаивает в аренде.
Почему местные умники так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
это про 15м2 самострои в ЧС и полуподвал в буче? спасибо гуру поднял мне веки
Прохожий написав:это про 15м2 самострои в ЧС и полуподвал в буче? спасибо гуру поднял мне веки
Как ты там говоришь - медленно шевеля губами читаем комментарий, на которій был дан ответ? Лоу-кост сегмент в пешей доступности от метро - это гостинки в хрущевках и современная панель, нарезанная на маленькие помещения типа аркадовских 33 м2 однушек.
Флаевский сегмент, при всей его маргинальности, тоже не лишен смысла, чтобы зарабатывать на нем (но не жить самому, конечно ), поскольку дает максимальную отдачу на м2, а это - главнейший KPI арендног бизнеса
Прохожий написав:это про 15м2 самострои в ЧС и полуподвал в буче? спасибо гуру поднял мне веки
Как ты там говоришь - медленно шевеля губами читаем комментарий, на которой был дан ответ? Лоу-кост сегмент в пешей доступности от метро - это гостинки в хрущевках и современная панель, нарезанная на маленькие помещения типа аркадовских 33 м2 однушек.
Флаевский сегмент, при всей его маргинальности, тоже не лишен смысла, чтобы зарабатывать на нем (но не жить, конечно ), поскольку дает наибольшую отдачу на м2, а это - главнейший KPI рентного бизнеса
родное сердце, ты отвечал на пост флая а все знают его "сегмент" который и обсуждался, и то что ни одного объекта он еще не сдал где речь шла про современную панель, медленно шевелящий губами??? мой личный мизерный опыт рентного бизнеса говорит о том что в кризисные и ковидные годы лоу-кост сегмент дал бОльшие простои и сопли арендаторов про скидки в отличии от более дорогого сегмента с ценником аренды Х2-3-4..., хотя возможно это "исключение из правил" т.к. Я никогда не покупаю и не сдаю "индексы" а только объекты но ты мегапрактик и гуру этого рынка, посему поверю на слово пеши исчо, очень интересен взгляд гуру-практика
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 09 січ, 2022 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут)) В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
В новостройках только за отопление МОПов (это без учета квартирного счетчика тепла) от 8.07 до 14.97 грн из расчета за 1 кв. метр.
Квартирные счетчики тепла в новостройках насчитали очень по разному. Там где окна маленькие - маленький расход. Панорамное остекление - счет за отопление из расчета за 1 кв.метр получился больше, чем в любой из моих квартир с старом жилфонде. Некоторые квартиранты сидят на электрических теплых полах и вообще радиаторы отопления не включают.
В старых домах 1 кв. метр отопления от 18,05 грн до 24,17 грн
UA написав:В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
"когда вы говорите мне кажется что вы бредите"... буквально сегодня пришли расчеты за один из новостроев, полноформатная 2к, см ниже 4 Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії (ПАО ТЕ) КПВОК 'КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО'(о.р.ххххххххх) 30,95 31,070 31,07 31,07 30,95
Прохожий написав:родное сердце, ты отвечал на пост флая а все знают его "сегмент" который и обсуждался, и то что ни одного объекта он еще не сдал
Медленно шевеля губами (с) Сходи перечитай - еще раз рекомендую
Прохожий написав:мой личный мизерный опыт рентного бизнеса говорит о том что в кризисные и ковидные годы лоу-кост сегмент дал бОльшие простои и сопли арендаторов про скидки в отличии от более дорогого сегмента с ценником аренды Х2-3-4..., хотя возможно это "исключение из правил"
С ковидным арендным кризисом ты точно прибрехал - такой вакантности в сегментах выше среднего и верхнем, как весной-летом 2020-го, рынок не видел с 90-х. Причина там была не только финансовая - часть людей с толстым карманом перетекла в сегмент загородных домов.
Относительно остальных кризисов - да, подушки безопасности у голодранцев встречаются реже, и более состоятельные люди являются более подготовленными. Но проблема в том, что в кризис их количество редеет и часть перемещается в категорию тех самых голодранцев. Из верхнего сегмента аренды можно временно вернуться в средний, из среднего - в нижний, а из нижнего... не денешься никуда. Именно поэтому дешевая недвижимость меньше всего подвержена дисконтированию в кризисы - как в части продажи, так и в части аренды
zРадио написав:Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.
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