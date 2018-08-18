Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 21:07
Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
Додано: Нед 09 січ, 2022 21:15
Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой
PS: и к покупке чего бы то ни было я никого не призывал - просто констатировал коммерческие преимущества лоу-кост сегмента
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