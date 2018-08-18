Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут)) В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
В Украине будут сносить хрущевки: в Минрегионе готов законопроект, который облегчит выселение жильцов
Украинцам не советуют покупать хрущевки ни на продажу, ни для проживания Поэтому эксперты рынка недвижимости не советуют украинцам инвестировать свои сбережения в покупку хрущевок. Сделать это можно только в том случае, если продавец готов существенно снизить цену на свой товар.
Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой
PS: и к покупке чего бы то ни было я никого не призывал - просто констатировал коммерческие преимущества лоу-кост сегмента
rjkz написав:Контингент района - ахтунг. 172 гимназия, не знаю как сейчас, была с очень высоким рейтингом и качестыом преподавания. Особенно сильные - иностранные языки и математика. Раньше в нее возили детей из других районов и пригородов. Но очень маленькая. По легенде строилась как детская поликлинника в 60-е. С тех пор как стали брать только из прилегаюших хрущей детей, возможно, ноо не обязательно, качество преподавания упало. Есть разница - или родители ребенка мотивированы дать качественное образование ребенку или им просто повезло жить рядом с хорошей школой. Мы хотели возить туда детей, даже вступительный тест прощли, но потом изменились правила приема и мы сделали другой выбор. Знакомые, не такие принципиалььные как мы, просто сделали липовый договор аренды в доме, который относится к этой школе. В свое время им это стоило 4кгрн, хотя живут недалеко, но к щколе этой не относятся. Ходят пешком туда. Мегамаркет - неплохой вплне. Касаткльно выбирания мз той локации - я думаю Вам все очевидно, но это сейчас проблема всего Киева. Сам дом - проблемный.
Ещё раз убеждаюсь что выбор локации вопрос сложный. Из окна авто формировать свое мнение нет смысла. Только отзывы реально проживающих людей.
UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут)) В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
Сообщите свой адрес. Я перешлю информацию в Киевтеплоэнерго с пометкой "подольские массоны просят ещё больше"
Libo написав:В Украине будут сносить хрущевки: в Минрегионе готов законопроект, который облегчит выселение жильцов
Украинцам не советуют покупать хрущевки ни на продажу, ни для проживания Поэтому эксперты рынка недвижимости не советуют украинцам инвестировать свои сбережения в покупку хрущевок. Сделать это можно только в том случае, если продавец готов существенно снизить цену на свой товар.
zРадио написав:Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой
UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут)) В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
Сообщите свой адрес. Я перешлю информацию в Киевтеплоэнерго с пометкой "подольские массоны просят ещё больше"
zРадио написав:Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой
Рискни. Всем игрокам в хрущ желаю мужества.
Гравцям в новобуди - бажаю везіння! Ще та лотерея.
Libo написав:Рискни. Всем игрокам в хрущ желаю мужества.
Наши коллеги из города Алматы интересуются, что будет с хрущем если по нему выпустить рожек из АК? И что будет с башней Тарьяна? Планируют ли оборудовать башни Тарьяна системой Железный купол? Какая оплата в месяц? Интересно мнение экспертов - практиков.
flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.
Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
Я не погоджуюсь, що житло в Єпенях - low-cost сегмент КРЖН. В Києві є свій найдешевший сегмент - кімнати і общажки. За ті гроші можна купити в Єпенях щось пристойніше. Бучанський напівпідвал чи горище самобуду в Жулянах.