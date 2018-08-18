rjkz написав:

Контингент района - ахтунг.172 гимназия, не знаю как сейчас, была с очень высоким рейтингом и качестыом преподавания. Особенно сильные - иностранные языки и математика. Раньше в нее возили детей из других районов и пригородов. Но очень маленькая. По легенде строилась как детская поликлинника в 60-е. С тех пор как стали брать только из прилегаюших хрущей детей, возможно, ноо не обязательно, качество преподавания упало. Есть разница - или родители ребенка мотивированы дать качественное образование ребенку или им просто повезло жить рядом с хорошей школой. Мы хотели возить туда детей, даже вступительный тест прощли, но потом изменились правила приема и мы сделали другой выбор. Знакомые, не такие принципиалььные как мы, просто сделали липовый договор аренды в доме, который относится к этой школе. В свое время им это стоило 4кгрн, хотя живут недалеко, но к щколе этой не относятся. Ходят пешком туда.Мегамаркет - неплохой вплне.Касаткльно выбирания мз той локации - я думаю Вам все очевидно, но это сейчас проблема всего Киева.Сам дом - проблемный.