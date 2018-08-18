RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9258925992609261>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:07

  UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут))
В счетах за декабрьскую коммуналку
графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії
Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн
Новостройки от 67.67 до 97.21 грн
Почему так?


Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10536
З нами з: 14.11.11
Подякував: 405 раз.
Подякували: 4303 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:15

  Libo написав:
В Украине будут сносить хрущевки: в Минрегионе готов законопроект, который облегчит выселение жильцов


Украинцам не советуют покупать хрущевки ни на продажу, ни для проживания
Поэтому эксперты рынка недвижимости не советуют украинцам инвестировать свои сбережения в покупку хрущевок. Сделать это можно только в том случае, если продавец готов существенно снизить цену на свой товар.

https://biz.today.ua/ru/v-ukrayne-budut ... -zhyltsov/



Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой

PS: и к покупке чего бы то ни было я никого не призывал - просто констатировал коммерческие преимущества лоу-кост сегмента
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12090
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3033 раз.
Подякували: 6595 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:52

  rjkz написав:Контингент района - ахтунг.
172 гимназия, не знаю как сейчас, была с очень высоким рейтингом и качестыом преподавания. Особенно сильные - иностранные языки и математика. Раньше в нее возили детей из других районов и пригородов. Но очень маленькая. По легенде строилась как детская поликлинника в 60-е. С тех пор как стали брать только из прилегаюших хрущей детей, возможно, ноо не обязательно, качество преподавания упало. Есть разница - или родители ребенка мотивированы дать качественное образование ребенку или им просто повезло жить рядом с хорошей школой. Мы хотели возить туда детей, даже вступительный тест прощли, но потом изменились правила приема и мы сделали другой выбор. Знакомые, не такие принципиалььные как мы, просто сделали липовый договор аренды в доме, который относится к этой школе. В свое время им это стоило 4кгрн, хотя живут недалеко, но к щколе этой не относятся. Ходят пешком туда.
Мегамаркет - неплохой вплне.
Касаткльно выбирания мз той локации - я думаю Вам все очевидно, но это сейчас проблема всего Киева.
Сам дом - проблемный.

Ещё раз убеждаюсь что выбор локации вопрос сложный.
Из окна авто формировать свое мнение нет смысла.
Только отзывы реально проживающих людей.
UA
 
Повідомлень: 6314
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:58

  Libo написав:
  UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут))
В счетах за декабрьскую коммуналку
графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії
Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн
Новостройки от 67.67 до 97.21 грн
Почему так?


Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
:lol: :lol: :lol:

Сообщите свой адрес.
Я перешлю информацию в Киевтеплоэнерго с пометкой "подольские массоны просят ещё больше" :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6314
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:03

  Libo написав:В Украине будут сносить хрущевки: в Минрегионе готов законопроект, который облегчит выселение жильцов


Украинцам не советуют покупать хрущевки ни на продажу, ни для проживания
Поэтому эксперты рынка недвижимости не советуют украинцам инвестировать свои сбережения в покупку хрущевок. Сделать это можно только в том случае, если продавец готов существенно снизить цену на свой товар.

https://biz.today.ua/ru/v-ukrayne-budut ... -zhyltsov/


Внизу есть переадресация на спонсоров публикации. :mrgreen:
Тема Буратино и страна Чудес вечна.
UA
 
Повідомлень: 6314
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:09

  zРадио написав:Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой


Рискни. :wink:
Всем игрокам в хрущ желаю мужества. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10536
З нами з: 14.11.11
Подякував: 405 раз.
Подякували: 4303 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:35

  UA написав:
  Libo написав:
  UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут))
В счетах за декабрьскую коммуналку
графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії
Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн
Новостройки от 67.67 до 97.21 грн
Почему так?


Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
:lol: :lol: :lol:

Сообщите свой адрес.
Я перешлю информацию в Киевтеплоэнерго с пометкой "подольские массоны просят ещё больше" :mrgreen:

"Батальйони просять вогню!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22541
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:36

  Libo написав:
  zРадио написав:Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой


Рискни. :wink:
Всем игрокам в хрущ желаю мужества. :lol:

Гравцям в новобуди - бажаю везіння! Ще та лотерея.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22541
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:38

  Libo написав:Рискни. :wink:
Всем игрокам в хрущ желаю мужества. :lol:

Наши коллеги из города Алматы интересуются, что будет с хрущем если по нему выпустить рожек из АК?
И что будет с башней Тарьяна?
Планируют ли оборудовать башни Тарьяна системой Железный купол?
Какая оплата в месяц?
Интересно мнение экспертов - практиков.
UA
 
Повідомлень: 6314
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:40

  zРадио написав:
  flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.


Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.

Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)

Я не погоджуюсь, що житло в Єпенях - low-cost сегмент КРЖН.
В Києві є свій найдешевший сегмент - кімнати і общажки.
За ті гроші можна купити в Єпенях щось пристойніше. Бучанський напівпідвал чи горище самобуду в Жулянах.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22541
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9258925992609261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
749 1095815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21685 4811402
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30772
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.