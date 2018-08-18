Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут)) В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
В Украине будут сносить хрущевки: в Минрегионе готов законопроект, который облегчит выселение жильцов
Украинцам не советуют покупать хрущевки ни на продажу, ни для проживания Поэтому эксперты рынка недвижимости не советуют украинцам инвестировать свои сбережения в покупку хрущевок. Сделать это можно только в том случае, если продавец готов существенно снизить цену на свой товар.
Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой
PS: и к покупке чего бы то ни было я никого не призывал - просто констатировал коммерческие преимущества лоу-кост сегмента
rjkz написав:Контингент района - ахтунг. 172 гимназия, не знаю как сейчас, была с очень высоким рейтингом и качестыом преподавания. Особенно сильные - иностранные языки и математика. Раньше в нее возили детей из других районов и пригородов. Но очень маленькая. По легенде строилась как детская поликлинника в 60-е. С тех пор как стали брать только из прилегаюших хрущей детей, возможно, ноо не обязательно, качество преподавания упало. Есть разница - или родители ребенка мотивированы дать качественное образование ребенку или им просто повезло жить рядом с хорошей школой. Мы хотели возить туда детей, даже вступительный тест прощли, но потом изменились правила приема и мы сделали другой выбор. Знакомые, не такие принципиалььные как мы, просто сделали липовый договор аренды в доме, который относится к этой школе. В свое время им это стоило 4кгрн, хотя живут недалеко, но к щколе этой не относятся. Ходят пешком туда. Мегамаркет - неплохой вплне. Касаткльно выбирания мз той локации - я думаю Вам все очевидно, но это сейчас проблема всего Киева. Сам дом - проблемный.
Ещё раз убеждаюсь что выбор локации вопрос сложный. Из окна авто формировать свое мнение нет смысла. Только отзывы реально проживающих людей.
UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут)) В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
Всё норм. Я безропотно плачу повышенный тариф. Я плачу чуть больше за то, что живу с нормальными людьми, а не с люмпеном и шариковыми. И это дополнительный обогрев для моей души и нервов.
Сообщите свой адрес. Я перешлю информацию в Киевтеплоэнерго с пометкой "подольские массоны просят ещё больше"
Libo написав:В Украине будут сносить хрущевки: в Минрегионе готов законопроект, который облегчит выселение жильцов
Украинцам не советуют покупать хрущевки ни на продажу, ни для проживания Поэтому эксперты рынка недвижимости не советуют украинцам инвестировать свои сбережения в покупку хрущевок. Сделать это можно только в том случае, если продавец готов существенно снизить цену на свой товар.
zРадио написав:Громкие заголовки читать ты ок, а подумать - не ок? Законодательство требует предоставлять равноценную замену, и в части площади компромиссов не будет. Собственники хрущевок, которые (когда-нибудь не очень скоро) пойдут под снос, получат в новострое столько же метров, сколько у них было в старом жилье. Возможно, с ухудшением локации, а возможно, и без него. Неисключено, что будет даже практика сквоттерства, когда в недооцененных хрущевках будут покупать жилье с целью в перспективе получить новострой
flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.
Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
Я не погоджуюсь, що житло в Єпенях - low-cost сегмент КРЖН. В Києві є свій найдешевший сегмент - кімнати і общажки. За ті гроші можна купити в Єпенях щось пристойніше. Бучанський напівпідвал чи горище самобуду в Жулянах.
Прохожий написав:это про 15м2 самострои в ЧС и полуподвал в буче? спасибо гуру поднял мне веки
Как ты там говоришь - медленно шевеля губами читаем комментарий, на которій был дан ответ? Лоу-кост сегмент в пешей доступности от метро - это гостинки в хрущевках и современная панель, нарезанная на маленькие помещения типа аркадовских 33 м2 однушек.
Флаевский сегмент, при всей его маргинальности, тоже не лишен смысла, чтобы зарабатывать на нем (но не жить самому, конечно ), поскольку дает максимальную отдачу на м2, а это - главнейший KPI арендног бизнеса
Флаєвський сегмент - вельми специфічний. Ріелтори, які себе поважають, намагаються з ним не працювати. Найдешевший товар на ринку - він завжди має певні проблеми, і орендується він своєрідною публікою. Скажемо так: найбідніші верстви населення, с своєю субкультурою.
Саме тому власник бучанського підвалу не поспішає його ремонтувати і здавати в оренду: він здогадується, що орендарі будуть затягувати з оплатою і швидко рознесуть його улюблений цоколь в "пух і прах")))