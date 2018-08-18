Додано: Нед 09 січ, 2022 23:11

zРадио написав: flyman написав: На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива. На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.



Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.



Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с) Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)

По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались. В жирные годы, как сейчас, запросы людей растут, стоимость ремонтов растет и разница восстанавливается.С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой, тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену. В жирные годы матрасники достают из заначки накопления и бегают наперегонки. Спрос превышает предложение. Они не купят лучшую квартиру на 10 тыс дороже потому что у них нет этих 10 тыс. Многие не готовы переплачивать за локацию больше некоторого предела - цены машины например. Таким образом в жирные годы рынок становится более однородным, по крайней мере пока не появляется доступное кредитование.