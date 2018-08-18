Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.
Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались. В жирные годы, как сейчас, запросы людей растут, стоимость ремонтов растет и разница восстанавливается. С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой, тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену. В жирные годы матрасники достают из заначки накопления и бегают наперегонки. Спрос превышает предложение. Они не купят лучшую квартиру на 10 тыс дороже потому что у них нет этих 10 тыс. Многие не готовы переплачивать за локацию больше некоторого предела - цены машины например. Таким образом в жирные годы рынок становится более однородным, по крайней мере пока не появляется доступное кредитование.
Libo написав: Рискни. Всем игрокам в хрущ желаю мужества.
Не собирался я в это играть. И не призывал никого. Узбагойся
Frant написав:Флаєвський сегмент - вельми специфічний. Ріелтори, які себе поважають, намагаються з ним не працювати. Найдешевший товар на ринку - він завжди має певні проблеми, і орендується він своєрідною публікою. Скажемо так: найбідніші верстви населення, с своєю субкультурою
Верно. Там и риелтор не нужен - телефончика на дверях подъезда или любом столбе неподалеку будет достаточно для той аудитории, которой интересно такое предложение. Как говорит известный гуру менеджмента Майкл Портер - есть понятие "секси-бизнеса", но оно не равно эффективному бизнесу, а часто и противоложно. Если нет предрассудков, то можно зарабатывать на 5 кавалирках вместо одной нормальной квартиры. Выхлоп при равных вложениях на 5 кавалирках будет выше, но это "не-секси", потому что общаться придется с не очень приятными людьми и моральной отдушины от владения таким имуществом тоже не получишь
UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут)) В счетах за декабрьскую коммуналку графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн Новостройки от 67.67 до 97.21 грн Почему так?
В новостройках только за отопление МОПов (это без учета квартирного счетчика тепла) от 8.07 до 14.97 грн из расчета за 1 кв. метр.
Квартирные счетчики тепла в новостройках насчитали очень по разному. Там где окна маленькие - маленький расход. Панорамное остекление - счет за отопление из расчета за 1 кв.метр получился больше, чем в любой из моих квартир с старом жилфонде. Некоторые квартиранты сидят на электрических теплых полах и вообще радиаторы отопления не включают.
В старых домах 1 кв. метр отопления от 18,05 грн до 24,17 грн
В Ылитном АППСе за декабрь отопление получилось около 23 грн/м2 В достроенном недострое на Венике вся комуналь гамбузом, 60грн /м2.
zРадио написав:Выхлоп при равных вложениях на 5 кавалирках будет выше, но это "не-секси", потому что общаться придется с не очень приятными людьми и моральной отдушины от владения таким имуществом тоже не получишь
Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?
Это я оставляю за скобками вопрос платежеспособности. У бедных людей, арендующих самое дешевое жилье, редко есть подушка безопасности. Вы же чисто теоретически считаете, что ниже низшего сегмента не упадешь.
flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.
Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.
Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)
По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались. В жирные годы, как сейчас, запросы людей растут, стоимость ремонтов растет и разница восстанавливается. С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой, тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену. В жирные годы матрасники достают из заначки накопления и бегают наперегонки. Спрос превышает предложение. Они не купят лучшую квартиру на 10 тыс дороже потому что у них нет этих 10 тыс. Многие не готовы переплачивать за локацию больше некоторого предела - цены машины например. Таким образом в жирные годы рынок становится более однородным, по крайней мере пока не появляется доступное кредитование.
Написать "шлак 5/5" мог написать только человек, над которым живут ангелы
zРадио написав:Выхлоп при равных вложениях на 5 кавалирках будет выше, но это "не-секси", потому что общаться придется с не очень приятными людьми и моральной отдушины от владения таким имуществом тоже не получишь
Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?
Вы сами не поняли, как встали на мою позицию. Но поскольку вам понятие диверсификации чуждо, я вам поясню - риски, связанные с недобросовестным арендатором в случае 5 объектов против 1 примерно в 5 раз ниже (точно сказать можно только зная частоту их встречаемости на большой выборке).
Всегда ли растет сознательность арендатора с ростом ценового сегмента - тоже вопрос не из легких, и ваша практика поможет в нем разобраться только если она репрезентативна, в чем есть сомнения, но можете попытаться меня разубедить подробностями