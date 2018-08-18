RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9258925992609261

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:11

  zРадио написав:
  flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.


Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.

Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)

По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались. В жирные годы, как сейчас, запросы людей растут, стоимость ремонтов растет и разница восстанавливается.
С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой, тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену. В жирные годы матрасники достают из заначки накопления и бегают наперегонки. Спрос превышает предложение. Они не купят лучшую квартиру на 10 тыс дороже потому что у них нет этих 10 тыс. Многие не готовы переплачивать за локацию больше некоторого предела - цены машины например. Таким образом в жирные годы рынок становится более однородным, по крайней мере пока не появляется доступное кредитование.
Vlad442
 
Повідомлень: 8694
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:15

  Libo написав:
Рискни. :wink:
Всем игрокам в хрущ желаю мужества. :lol:


Не собирался я в это играть. И не призывал никого. Узбагойся :)

  Frant написав:Флаєвський сегмент - вельми специфічний. Ріелтори, які себе поважають, намагаються з ним не працювати. Найдешевший товар на ринку - він завжди має певні проблеми, і орендується він своєрідною публікою. Скажемо так: найбідніші верстви населення, с своєю субкультурою


Верно. Там и риелтор не нужен - телефончика на дверях подъезда или любом столбе неподалеку будет достаточно для той аудитории, которой интересно такое предложение. Как говорит известный гуру менеджмента Майкл Портер - есть понятие "секси-бизнеса", но оно не равно эффективному бизнесу, а часто и противоложно. Если нет предрассудков, то можно зарабатывать на 5 кавалирках вместо одной нормальной квартиры. Выхлоп при равных вложениях на 5 кавалирках будет выше, но это "не-секси", потому что общаться придется с не очень приятными людьми и моральной отдушины от владения таким имуществом тоже не получишь
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12091
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3034 раз.
Подякували: 6596 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:15

  UA написав:Рубрика жители Модных МОПов тоже плачут))
В счетах за декабрьскую коммуналку
графа - Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії
Дома советской эпохи от 31.03 до 35.11 грн
Новостройки от 67.67 до 97.21 грн
Почему так?

В новостройках только за отопление МОПов (это без учета квартирного счетчика тепла) от 8.07 до 14.97 грн из расчета за 1 кв. метр.

Квартирные счетчики тепла в новостройках насчитали очень по разному. Там где окна маленькие - маленький расход.
Панорамное остекление - счет за отопление из расчета за 1 кв.метр получился больше, чем в любой из моих квартир с старом жилфонде.
Некоторые квартиранты сидят на электрических теплых полах и вообще радиаторы отопления не включают.

В старых домах 1 кв. метр отопления от 18,05 грн до 24,17 грн


В Ылитном АППСе за декабрь отопление получилось около 23 грн/м2
В достроенном недострое на Венике вся комуналь гамбузом, 60грн /м2.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12638
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6519 раз.
Подякували: 3582 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:16

  Унуноктий написав:так что там с Эврикой ничего не слышно?

Столица обеспечивает охрану, идет мелкое шевеление за авансовое финансирование.
Краны закрутятся когда пойдут деньги от бывшей ПнО. После этого, возможно, возобновят продажу остатка Эврики - там осталось немало непроданных площадей.
В вайбере увидел ссылки.
https://mind.ua/news/20234951-stolitsa- ... -na-ozerah
https://biz.censor.net/news/3308926/sto ... _na_ozerah
Vlad442
 
Повідомлень: 8694
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Выхлоп при равных вложениях на 5 кавалирках будет выше, но это "не-секси", потому что общаться придется с не очень приятными людьми и моральной отдушины от владения таким имуществом тоже не получишь

Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?

Это я оставляю за скобками вопрос платежеспособности. У бедных людей, арендующих самое дешевое жилье, редко есть подушка безопасности. Вы же чисто теоретически считаете, что ниже низшего сегмента не упадешь.
Vlad442
 
Повідомлень: 8694
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:53

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:На мою думку, малогабаритне житло в пішій доступності до метро в столиці було і залишатиметься найближчі 10..15 років цінним активом. Але ти пиши, твоя думка, як практика КРЖН, дуже важлива.


Лоу-кост сегмент - самое ликвидное жилье на КРЖН, поскольку 1) является входным билетом для покупки и 2) объектом повышенного спроса доминирующей категории киевских "безхатьків" - провинциалов-заробитчан. На росте рынка такое жилье хуже премируется в спекулятивных целях, но на его падении является тем самым пристанищем, которое наименее активно теряет в цене продажи и практически не простаивает в аренде.

Почему местные грамотеи так плохо понимают рынок, на котором работают, я не знаю. Но извините, других практиков у меня для вас нет (с)

По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались. В жирные годы, как сейчас, запросы людей растут, стоимость ремонтов растет и разница восстанавливается.
С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой, тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену. В жирные годы матрасники достают из заначки накопления и бегают наперегонки. Спрос превышает предложение. Они не купят лучшую квартиру на 10 тыс дороже потому что у них нет этих 10 тыс. Многие не готовы переплачивать за локацию больше некоторого предела - цены машины например. Таким образом в жирные годы рынок становится более однородным, по крайней мере пока не появляется доступное кредитование.


Написать "шлак 5/5" мог написать только человек, над которым живут ангелы
adeges
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 14.03.06
Подякував: 280 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:37

Квартири розташування 1/5 чи 5/5, 1/25 чи 25/5 - дійсно "шлак". Про напівпідвал і горища - нічого говорити. Тому вони коштують дешевше.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22540
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9258925992609261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
749 1095846
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21685 4811546
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30778
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.