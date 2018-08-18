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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9259926092619262

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:22

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Давайте подведем итоги, в 2021 году КРЖН по бомберу "ціна в дол США виросла на 32,41%"

К цифре 32% есть вопросы. Я не вижу такого роста.



Есть вопросы вообще к алгоритмам сбора данных. Я заметил по одному объекту на Lunе, что цену он показывает (внезапно) максимальную и от агентства, открываешь дубли - а там такой цены и нет - цена такая же светится как и в момент появления на сайте. И не видит что есть дубли объявлений, когда либо в соседний дом переносят квартиру, либо меняют этаж, но цену ставят другую. Так что как и по чем строят среднюю - это вопрос.
Встречал объекты просто с космическими ценами - такое ощущение, что специально их добавляли для роста индекса на расчетную дату.
striped
 
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