Есть вопросы вообще к алгоритмам сбора данных. Я заметил по одному объекту на Lunе, что цену он показывает (внезапно) максимальную и от агентства, открываешь дубли - а там такой цены и нет - цена такая же светится как и в момент появления на сайте. И не видит что есть дубли объявлений, когда либо в соседний дом переносят квартиру, либо меняют этаж, но цену ставят другую. Так что как и по чем строят среднюю - это вопрос.
Встречал объекты просто с космическими ценами - такое ощущение, что специально их добавляли для роста индекса на расчетную дату.