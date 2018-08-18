Додано: Пон 10 січ, 2022 09:22

Vlad442 написав: BIGor написав: Давайте подведем итоги, в 2021 году КРЖН по бомберу "ціна в дол США виросла на 32,41%" Давайте подведем итоги, в 2021 году КРЖН по бомберу "ціна в дол США виросла на 32,41%"

К цифре 32% есть вопросы. Я не вижу такого роста.



К цифре 32% есть вопросы. Я не вижу такого роста.

Есть вопросы вообще к алгоритмам сбора данных. Я заметил по одному объекту на Lunе, что цену он показывает (внезапно) максимальную и от агентства, открываешь дубли - а там такой цены и нет - цена такая же светится как и в момент появления на сайте. И не видит что есть дубли объявлений, когда либо в соседний дом переносят квартиру, либо меняют этаж, но цену ставят другую. Так что как и по чем строят среднюю - это вопрос.Встречал объекты просто с космическими ценами - такое ощущение, что специально их добавляли для роста индекса на расчетную дату.