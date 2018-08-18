|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 10 січ, 2022 09:22
Vlad442 написав: BIGor написав:
Давайте подведем итоги, в 2021 году КРЖН по бомберу "ціна в дол США виросла на 32,41%"
К цифре 32% есть вопросы. Я не вижу такого роста.
Есть вопросы вообще к алгоритмам сбора данных. Я заметил по одному объекту на Lunе, что цену он показывает (внезапно) максимальную и от агентства, открываешь дубли - а там такой цены и нет - цена такая же светится как и в момент появления на сайте. И не видит что есть дубли объявлений, когда либо в соседний дом переносят квартиру, либо меняют этаж, но цену ставят другую. Так что как и по чем строят среднюю - это вопрос.
Встречал объекты просто с космическими ценами - такое ощущение, что специально их добавляли для роста индекса на расчетную дату.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1343
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2714 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 09:53
striped написав:
Встречал объекты просто с космическими ценами - такое ощущение, что специально их добавляли для роста индекса на расчетную дату.
У меня знакомый с 2015 года продает "лишнюю" квартиру.
Просто цена всегда на 20% выше рынка.
Я недавно взял калькулятор с большим табло и посчитал ему выручку от сдачи в аренду за 6 лет.
А потом посчитал вариант продажи этой квартиры (квартира дорогая 3к) в 2015 по рынку и покупку взамен трех 1к под аренду.
Думаете помогло?
Чувак ещё больше задрал цену дабы компенсировать свой мегапройоп.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6317
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1199 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 09:58
Kostia написав: Frant написав:
Квартири розташування 1/5 чи 5/5, 1/25 чи 25/5 - дійсно "шлак". Про напівпідвал і горища - нічого говорити. Тому вони коштують дешевше.
Так думают люди, ментально живущие в совке. Сейчас 1 и последний этажи самые дорогие.
Первый этаж это коммерция.
А что последний?
Звукоизоляция?
Кстати тема связанная шумом это тема №1 всех вайбер - инстаграм групп новостроек.
Особенности монолит - каркасной технологии строительства.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6317
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1199 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11
UA написав:
Первый этаж это коммерция.
А что последний?
Вигляд на стіну сусідньої 25-повехівки?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22543
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 2355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:13
UA написав: Kostia написав: Frant написав:
Квартири розташування 1/5 чи 5/5, 1/25 чи 25/5 - дійсно "шлак". Про напівпідвал і горища - нічого говорити. Тому вони коштують дешевше.
Так думают люди, ментально живущие в совке. Сейчас 1 и последний этажи самые дорогие.
Первый этаж это коммерция.
А что последний?
Звукоизоляция?
Кстати тема связанная шумом это тема №1 всех вайбер - инстаграм групп новостроек.
Особенности монолит - каркасной технологии строительства.
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1572
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:22
Kostia написав:
..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)
самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.
у нас в новом (4 года) доме поломался инвертор уже второго лифта. Стоит примерно 80кгрн. Помимо собрать деньги надо еще ждать и страдать.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6208
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1736 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:44
UA написав: Kostia написав: Frant написав:
Квартири розташування 1/5 чи 5/5, 1/25 чи 25/5 - дійсно "шлак". Про напівпідвал і горища - нічого говорити. Тому вони коштують дешевше.
Так думают люди, ментально живущие в совке. Сейчас 1 и последний этажи самые дорогие.
Первый этаж это коммерция.
А что последний?
Звукоизоляция?
Кстати тема связанная шумом это тема №1 всех вайбер - инстаграм групп новостроек.
Особенности монолит - каркасной технологии строительства.
Якщо останній поверх, то зверху успішні успіхи-долярчики не грають м"ячиком м"ягенько-м"ягенько з дітьми, і не цокають лабутенами одиникі вовчиці.
Перший поверх - зручно тягати ровер, коляску, а пенсам не тре ходити високо-високо (в Польщі мені розказували ріелтори, що позьомовий п"єнтро бардзо добже для сенйорув).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27594
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1368 раз.
- Подякували: 2382 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:46
sequence написав: Kostia написав:
..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)
самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.
у нас в новом (4 года) доме поломался инвертор уже второго лифта. Стоит примерно 80кгрн. Помимо собрать деньги надо еще ждать и страдать.
в мансарді на каравайках, я б не сказав, що там так і багато тре платити за опалення,
значно менше, чим тут писали на попередніх сторінках...от там бохаті плотють і по 20...50 грн. м2 за так зване тепло.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27594
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1368 раз.
- Подякували: 2382 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:51
sequence написав: Kostia написав:
..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)
самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.
у нас в новом (4 года) доме поломался инвертор уже второго лифта. Стоит примерно 80кгрн. Помимо собрать деньги надо еще ждать и страдать.
Посмотрите замеры тепловизором домов зимой и поймете что-то самый высокий этаж самый тёплый. На лифт вы завязаны как с 5 этажа так и с 25
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1572
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:54
первая моя квартира была на четвертом этаже сталинки, я был молод и энергичен, но после этого зарекся жить в квартире без лифта выше второго этажа - это бред и мазохизм, без вариантов
первый этаж с окнами в закрытый двор в малоэтажной застройке вполне имеет право на существование, правда в центре он практически всегда по факту нежилой. но в рыбальском, фт, кт, или какой то липинке почему нет?
зы: но самый бред - последний этаж окнами в соседний дом
панорамными, гг
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10283
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|749
|1095853
|
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
|
|21685
|4811603
|
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
|
|16
|30779
|
|