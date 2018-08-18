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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9260926192629263>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:22

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Давайте подведем итоги, в 2021 году КРЖН по бомберу "ціна в дол США виросла на 32,41%"

К цифре 32% есть вопросы. Я не вижу такого роста.



Есть вопросы вообще к алгоритмам сбора данных. Я заметил по одному объекту на Lunе, что цену он показывает (внезапно) максимальную и от агентства, открываешь дубли - а там такой цены и нет - цена такая же светится как и в момент появления на сайте. И не видит что есть дубли объявлений, когда либо в соседний дом переносят квартиру, либо меняют этаж, но цену ставят другую. Так что как и по чем строят среднюю - это вопрос.
Встречал объекты просто с космическими ценами - такое ощущение, что специально их добавляли для роста индекса на расчетную дату.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:53

  striped написав:Встречал объекты просто с космическими ценами - такое ощущение, что специально их добавляли для роста индекса на расчетную дату.

У меня знакомый с 2015 года продает "лишнюю" квартиру.
Просто цена всегда на 20% выше рынка.
Я недавно взял калькулятор с большим табло и посчитал ему выручку от сдачи в аренду за 6 лет.
А потом посчитал вариант продажи этой квартиры (квартира дорогая 3к) в 2015 по рынку и покупку взамен трех 1к под аренду.
Думаете помогло?
Чувак ещё больше задрал цену дабы компенсировать свой мегапройоп.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:58

  Kostia написав:
  Frant написав:Квартири розташування 1/5 чи 5/5, 1/25 чи 25/5 - дійсно "шлак". Про напівпідвал і горища - нічого говорити. Тому вони коштують дешевше.

Так думают люди, ментально живущие в совке. Сейчас 1 и последний этажи самые дорогие.

Первый этаж это коммерция.
А что последний?
Звукоизоляция?
Кстати тема связанная шумом это тема №1 всех вайбер - инстаграм групп новостроек.
Особенности монолит - каркасной технологии строительства.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11

  UA написав:Первый этаж это коммерция.
А что последний?

Вигляд на стіну сусідньої 25-повехівки?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:13

  UA написав:
  Kostia написав:
  Frant написав:Квартири розташування 1/5 чи 5/5, 1/25 чи 25/5 - дійсно "шлак". Про напівпідвал і горища - нічого говорити. Тому вони коштують дешевше.

Так думают люди, ментально живущие в совке. Сейчас 1 и последний этажи самые дорогие.

Первый этаж это коммерция.
А что последний?
Звукоизоляция?
Кстати тема связанная шумом это тема №1 всех вайбер - инстаграм групп новостроек.
Особенности монолит - каркасной технологии строительства.

Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:22

  Kostia написав:..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)

самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.
у нас в новом (4 года) доме поломался инвертор уже второго лифта. Стоит примерно 80кгрн. Помимо собрать деньги надо еще ждать и страдать.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:44

  UA написав:
  Kostia написав:
  Frant написав:Квартири розташування 1/5 чи 5/5, 1/25 чи 25/5 - дійсно "шлак". Про напівпідвал і горища - нічого говорити. Тому вони коштують дешевше.

Так думают люди, ментально живущие в совке. Сейчас 1 и последний этажи самые дорогие.

Первый этаж это коммерция.
А что последний?
Звукоизоляция?
Кстати тема связанная шумом это тема №1 всех вайбер - инстаграм групп новостроек.
Особенности монолит - каркасной технологии строительства.

Якщо останній поверх, то зверху успішні успіхи-долярчики не грають м"ячиком м"ягенько-м"ягенько з дітьми, і не цокають лабутенами одиникі вовчиці.
Перший поверх - зручно тягати ровер, коляску, а пенсам не тре ходити високо-високо (в Польщі мені розказували ріелтори, що позьомовий п"єнтро бардзо добже для сенйорув).
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:46

  sequence написав:
  Kostia написав:..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)

самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.
у нас в новом (4 года) доме поломался инвертор уже второго лифта. Стоит примерно 80кгрн. Помимо собрать деньги надо еще ждать и страдать.

в мансарді на каравайках, я б не сказав, що там так і багато тре платити за опалення,
значно менше, чим тут писали на попередніх сторінках...от там бохаті плотють і по 20...50 грн. м2 за так зване тепло.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:51

  sequence написав:
  Kostia написав:..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)

самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.
у нас в новом (4 года) доме поломался инвертор уже второго лифта. Стоит примерно 80кгрн. Помимо собрать деньги надо еще ждать и страдать.

Посмотрите замеры тепловизором домов зимой и поймете что-то самый высокий этаж самый тёплый. На лифт вы завязаны как с 5 этажа так и с 25
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

первая моя квартира была на четвертом этаже сталинки, я был молод и энергичен, но после этого зарекся жить в квартире без лифта выше второго этажа - это бред и мазохизм, без вариантов
первый этаж с окнами в закрытый двор в малоэтажной застройке вполне имеет право на существование, правда в центре он практически всегда по факту нежилой. но в рыбальском, фт, кт, или какой то липинке почему нет?

зы: но самый бред - последний этаж окнами в соседний дом
панорамными, гг
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