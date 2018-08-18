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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 січ, 2022 11:24
Kostia написав:
..
Посмотрите замеры тепловизором домов зимой
и поймете ..
а летом? а риски, связанные с говнокровлей? А напор холодной? А вентиляция, что собирает запахи всего стояка?
преимущества есть, бесспорно. Главное - никто не топает и не зальет сверху (кроме дождя, но ему не предъявишь). Вид получше будет, кому это важно.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:29
Kostia написав:
Посмотрите замеры тепловизором домов зимой и поймете что-то самый высокий этаж самый тёплый. На лифт вы завязаны как с 5 этажа
так и с 25
kingkongovets написав:
первая моя квартира была на четвертом этаже сталинки, я был молод и энергичен, но после этого зарекся жить в квартире без лифта выше второго этажа - это бред и мазохизм, без вариантов
первый этаж с окнами в закрытый двор в малоэтажной застройке вполне имеет право на существование
, правда в центре он практически всегда по факту нежилой. но в рыбальском, фт, кт, или какой то липинке почему нет
Хі-хі ©
А Успіх тут вже не раз писав, що свій концептуальний смарт 27м2 вибирав і купив до 5 пов.!👍😃
Тому що ДУМАЮ!☝️
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:46
kingkongovets написав:
первый этаж с окнами в закрытый двор в малоэтажной застройке вполне имеет право на существование
Право, конечно, имеет, но имеет и ряд недостатков.
1 - часто темно и сыро, из-за подвала. Не буду утверждать, что всегда, но мне довелось много пожить на 1 этажах, и всегда было одно и то же
2 - намного реже, но тоже случается, опять таки из-за близости подвала - мыши, муравьи
3 - вопрос безопасности. Решетки на окнах делают все еще мрачнее. Возможно, вместо решеток вопрос решается охранной сигнализацией
4 - шум, особенно если окно выходит на "лавочки с бабулями" - они как будто прямо в комнате трындят.
5 - опять таки, если окна у выхода из подъезда, постоянный сигаретный дым. И это практически нереально побороть, особенно если дом большой.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:52
Faceless написав:
опять таки, если окна у выхода из подъезда, постоянный сигаретный дым. И это практически нереально побороть, особенно если дом большой
Зпилюється лавочка, під корень.
____________________
zРадио написав: Libo написав:
Рискни.
Всем игрокам в хрущ желаю мужества.
Не собирался я в это играть. И не призывал никого. Узбагойся
Frant написав:
Флаєвський сегмент - вельми специфічний. Ріелтори, які себе поважають, намагаються з ним не працювати. Найдешевший товар на ринку - він завжди має певні проблеми, і орендується він своєрідною публікою. Скажемо так: найбідніші верстви населення, с своєю субкультурою
Верно. Там и риелтор не нужен - телефончика на дверях подъезда или любом столбе неподалеку будет достаточно для той аудитории, которой интересно такое предложение. Как говорит известный гуру менеджмента Майкл Портер - есть понятие "секси-бизнеса", но оно не равно эффективному бизнесу, а часто и противоложно. Если нет предрассудков, то можно зарабатывать на 5 кавалирках вместо одной нормальной квартиры. Выхлоп при равных вложениях на 5 кавалирках будет выше, но это "не-секси", потому что общаться придется с не очень приятными людьми и моральной отдушины от владения таким имуществом тоже не получишь
Дарма Ви пишете про найприбутковіший сегмент.
Тут інша публіка, спілкуються все мультимільйонери. Які пару-троє-четверо орендних гостінок чи 1к "хрущовок" біля метро??? Це все - як послухати місцевих гуру - ніщеброди, відстойники, які ментально живуть у совку і нічого не розуміють у бізнесі.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:59
sequence написав: Kostia написав:
..
Посмотрите замеры тепловизором домов зимой
и поймете ..
а летом? а риски, связанные с говнокровлей? А напор холодной? А вентиляция, что собирает запахи всего стояка?
преимущества есть, бесспорно. Главное - никто не топает и не зальет сверху (кроме дождя, но ему не предъявишь). Вид получше будет, кому это важно.
Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю)
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:02
sequence написав:
А напор холодной?
максимальный, так как подача воды сверху вниз (с 24 до 13 этажа).
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:04
Frant написав:
Зпилюється лавочка, під корень.
Навіть за відсутності лавочки, курці запалюють сигарети прямо на виході з під'їзду, і навіть якщо одразу йдуть, дим і запах все одно є.
Я вже мовчу про те, що демонтаж лавочки - дія явно протиправна
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:05
Примат написав: sequence написав:
А напор холодной?
максимальный, так как подача воды сверху вниз (с 24 до 13 этажа).
Тогда как раз минимальный
Давление, оно такое
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:06
Kostia написав:
..
Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю)
правильно делаете )
а чего вы решили, что "все" застройщики? Потому что в описании присутствует блатное слово "пентхаус"? Локация роли не играет? Сестра жены купила лет десять назад "пэнтхаус" где-то на Беличах - и это не было дороже за м2 чем этажом ниже. Полагаю (можете поправить), что в условной Патриотике за пэнтхаус мало желающих переплатить
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:08
Kostia написав:
Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю)
Аркада дешевле всех продавала первый и последний этаж в свое время. Потом шел 2-3 и 22-23, потом 17-21, дороже всех 4-16. Могу чуть ошибиться в разбивке, но было где-то так.
Первый-последний очередь выкупать не стояла.
Жить на последнем в советском фонде плохо потому что лифт может сломаться, крыша рано или поздно протечет - делать хороший ремонт нет смысла, если нет техэтажа, то жара.
Жить на последнем в новостройке хорошо если дом хорошо обслуживается. Тоже рулетка. Справедливости ради у верхних этажей есть достоинство. При одновременном нажатии кнопки пустой лифт приезжает на самый верхний этаж. В час пик и если работает 1-2 из 3 он забивается на верхних и средние просто не могут втиснуться.
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