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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9261926292639264

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:14

  Kostia написав:
  sequence написав:
  Kostia написав:..
Посмотрите замеры тепловизором домов зимой и поймете ..

а летом? а риски, связанные с говнокровлей? А напор холодной? А вентиляция, что собирает запахи всего стояка?
преимущества есть, бесспорно. Главное - никто не топает и не зальет сверху (кроме дождя, но ему не предъявишь). Вид получше будет, кому это важно.

Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю)

Застройщики эпохи развитого социализма, о последних этажах в домах которых идет речь, никаких коэффициентов не ставили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Застройщики эпохи развитого социализма, о последних этажах в домах которых идет речь, никаких коэффициентов не ставили.

В кооперативных домах этаж разыгрывался в лотерею.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.rbc.ua/rus/realty/portret-p ... 99366.html
В наступившем году среди реальных покупателей недвижимости наиболее активными будут представители ІТ-индустрии (40%), руководители в сфере ритейла и логистики (30%), дизайнеры, креативные директоры, маркетологи (20%), экспаты. Средний возраст будущих новоселов – от 25 до 45 лет, прогнозируют эксперты.

При этом, 55% покупателей рассчитывают на собственные накопления или размен: продажу старого жилья и покупку нового с доплатой в 30-40%. Еще 35% инвесторов планируют воспользоваться программами рассрочки от девелоперов. 10% – готовы оформить сделку с помощью ипотечных программ.

Не смотреть наверх: цены на киевскую первичку замерли
Предновогодняя суета окончательно охладила рынок новостроек в столице. Еще осенью прошлого года цены
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:25

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:первый этаж с окнами в закрытый двор в малоэтажной застройке вполне имеет право на существование

Право, конечно, имеет, но имеет и ряд недостатков.
1 - часто темно и сыро, из-за подвала. Не буду утверждать, что всегда, но мне довелось много пожить на 1 этажах, и всегда было одно и то же
2 - намного реже, но тоже случается, опять таки из-за близости подвала - мыши, муравьи
3 - вопрос безопасности. Решетки на окнах делают все еще мрачнее. Возможно, вместо решеток вопрос решается охранной сигнализацией
4 - шум, особенно если окно выходит на "лавочки с бабулями" - они как будто прямо в комнате трындят.
5 - опять таки, если окна у выхода из подъезда, постоянный сигаретный дым. И это практически нереально побороть, особенно если дом большой.

1й поверх лампових хрущів/гостинок на Нивках/ДРВЗ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:29

Всім привіт. І новим півріччям болі.
З форуму ріхерта

10 число цен как было обещанно - нет, и сейчас уже они не продают первую секцию, история от 21 сентября когда нам обещали скидку 18% и вменяемые цены на метры, потом скидку обрезали в 2 раза, потом добавили 200 баксов на метре потом 400 а потом и вовсе решили не продавать. Таких врунов на рынке я еще не встречал) отменил сегодня свои брони в 1 секции. С такими «мат перемат» иметь дел больше не желаю. Шарашкина контора одним словом.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:48

  Vlad442 написав:По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались


Сократилась за счет большего снижения цен в сегменте средний+. Вы об этом умолчали, но именно в этом суть спора

  Vlad442 написав:С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой


Не вижу прямой связи между 5/5 из лоу-кост сегментом. А 3 из 5 в таком же доме - это какой-то другой сегмент? Квартира метражом >50 м2 на любом из 5 этажей - тоже мимо обсуждаемого сегмента

  Vlad442 написав:тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену


Ликвидными эти варианты были в жирные годы. В условиях дефицита спроса, который вы сами признали, главным конкурентным инструментом с большим открывом от всех остальных, является снижение цены. И чем выше она была, тем больше дисконт придется сделать, чтобы стать ликвидной в условиях низкой платежеспособности

  Vlad442 написав:Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?


Бугага. И вы еще кичитесь какими-то там аналитическими навыками. Частота встречаемости недобросовестного арендатора одинаковая для каждой отдельно-взятой квартиры, соответственно, если у вас одна, то риск ущерба ложится на нее одну, а если 5, то распределяется между всеми ними, гарантируя вам стабильный и предсказуемый денежный поток. В этом и состоит суть страхования рисков - чем больше объектов, тем выше вероятность столкнуться с ними, но ниже - пострадать
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