Додано: Пон 10 січ, 2022 12:48

Vlad442 написав: По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались

Vlad442 написав: С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой

Vlad442 написав: тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену

Vlad442 написав: Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать? Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?

Сократилась за счет большего снижения цен в сегменте средний+. Вы об этом умолчали, но именно в этом суть спораНе вижу прямой связи между 5/5 из лоу-кост сегментом. А 3 из 5 в таком же доме - это какой-то другой сегмент? Квартира метражом >50 м2 на любом из 5 этажей - тоже мимо обсуждаемого сегментаЛиквидными эти варианты были в жирные годы. В условиях дефицита спроса, который вы сами признали, главным конкурентным инструментом с большим открывом от всех остальных, является снижение цены. И чем выше она была, тем больше дисконт придется сделать, чтобы стать ликвидной в условиях низкой платежеспособностиБугага. И вы еще кичитесь какими-то там аналитическими навыками. Частота встречаемости недобросовестного арендатора одинаковая для каждой отдельно-взятой квартиры, соответственно, если у вас одна, то риск ущерба ложится на нее одну, а если 5, то распределяется между всеми ними, гарантируя вам стабильный и предсказуемый денежный поток. В этом и состоит суть страхования рисков - чем больше объектов, тем выше вероятность столкнуться с ними, но ниже - пострадать