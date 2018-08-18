Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:.. Посмотрите замеры тепловизором домов зимой и поймете ..
а летом? а риски, связанные с говнокровлей? А напор холодной? А вентиляция, что собирает запахи всего стояка? преимущества есть, бесспорно. Главное - никто не топает и не зальет сверху (кроме дождя, но ему не предъявишь). Вид получше будет, кому это важно.
Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю)
Застройщики эпохи развитого социализма, о последних этажах в домах которых идет речь, никаких коэффициентов не ставили.
https://www.rbc.ua/rus/realty/portret-p ... 99366.html В наступившем году среди реальных покупателей недвижимости наиболее активными будут представители ІТ-индустрии (40%), руководители в сфере ритейла и логистики (30%), дизайнеры, креативные директоры, маркетологи (20%), экспаты. Средний возраст будущих новоселов – от 25 до 45 лет, прогнозируют эксперты.
При этом, 55% покупателей рассчитывают на собственные накопления или размен: продажу старого жилья и покупку нового с доплатой в 30-40%. Еще 35% инвесторов планируют воспользоваться программами рассрочки от девелоперов. 10% – готовы оформить сделку с помощью ипотечных программ.
Не смотреть наверх: цены на киевскую первичку замерли Предновогодняя суета окончательно охладила рынок новостроек в столице. Еще осенью прошлого года цены
kingkongovets написав:первый этаж с окнами в закрытый двор в малоэтажной застройке вполне имеет право на существование
Право, конечно, имеет, но имеет и ряд недостатков. 1 - часто темно и сыро, из-за подвала. Не буду утверждать, что всегда, но мне довелось много пожить на 1 этажах, и всегда было одно и то же 2 - намного реже, но тоже случается, опять таки из-за близости подвала - мыши, муравьи 3 - вопрос безопасности. Решетки на окнах делают все еще мрачнее. Возможно, вместо решеток вопрос решается охранной сигнализацией 4 - шум, особенно если окно выходит на "лавочки с бабулями" - они как будто прямо в комнате трындят. 5 - опять таки, если окна у выхода из подъезда, постоянный сигаретный дым. И это практически нереально побороть, особенно если дом большой.
1й поверх лампових хрущів/гостинок на Нивках/ДРВЗ?
Всім привіт. І новим півріччям болі. З форуму ріхерта
10 число цен как было обещанно - нет, и сейчас уже они не продают первую секцию, история от 21 сентября когда нам обещали скидку 18% и вменяемые цены на метры, потом скидку обрезали в 2 раза, потом добавили 200 баксов на метре потом 400 а потом и вовсе решили не продавать. Таких врунов на рынке я еще не встречал) отменил сегодня свои брони в 1 секции. С такими «мат перемат» иметь дел больше не желаю. Шарашкина контора одним словом.
Vlad442 написав:По аренде - опыт 14-ого показал, что разница стоимости квартир средний+ сегмент и эконома сократилась. Доплатив совсем немного можно было взять квартиру со значительно лучшим ремонтом, но люди ужимали свои хотелки и жались
Сократилась за счет большего снижения цен в сегменте средний+. Вы об этом умолчали, но именно в этом суть спора
Vlad442 написав:С продажей в точности наоборот. В моменты кризиса покупателей мало, квартир много. Шлак типа 5/5, плохие локации не находят своего покупателя и сильно демпингуют ценой
Не вижу прямой связи между 5/5 из лоу-кост сегментом. А 3 из 5 в таком же доме - это какой-то другой сегмент? Квартира метражом >50 м2 на любом из 5 этажей - тоже мимо обсуждаемого сегмента
Vlad442 написав:тогда как ликвидные варианты пользуются спросом и последними снижают цену
Ликвидными эти варианты были в жирные годы. В условиях дефицита спроса, который вы сами признали, главным конкурентным инструментом с большим открывом от всех остальных, является снижение цены. И чем выше она была, тем больше дисконт придется сделать, чтобы стать ликвидной в условиях низкой платежеспособности
Vlad442 написав:Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?
Бугага. И вы еще кичитесь какими-то там аналитическими навыками. Частота встречаемости недобросовестного арендатора одинаковая для каждой отдельно-взятой квартиры, соответственно, если у вас одна, то риск ущерба ложится на нее одну, а если 5, то распределяется между всеми ними, гарантируя вам стабильный и предсказуемый денежный поток. В этом и состоит суть страхования рисков - чем больше объектов, тем выше вероятность столкнуться с ними, но ниже - пострадать